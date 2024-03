🚨DIÁRIO DE UM BÊBADO

– O presidente Lula cometeu uma gafe na tarde de hoje (26/03) e confundiu o nome do presidente da Franca, Emmanuel Macron, com o do ex-presidente francês Nikolas Sarkozy pic.twitter.com/afWWdfaCSS

— Arlete C Santana 🇧🇷🇧🇷🥀🍁 (@ArletecSantana1) March 27, 2024