Manfred señala que situación económica del país no está como para llevar adelante primarias abiertas o cerradas

El alcalde cochabambino sugiere ir directamente a las elecciones generales, ya que la anterior primaria fue un «gasto insulso».

eju.tv / Video: Red Uno

Lidia Mamani / La Paz

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, consideró anoche que la situación económica del país no está como para llevar adelante elecciones primarias, ya sean estas abiertas o cerradas, debido a que ya sea uno u otro le significará un gasto insulso de entre 40 millones y 200 millones de bolivianos, por lo tanto, se debería ir de manera directa a las elecciones generales de 2025.

“Para mí, no creo que estemos en condiciones para hacer elecciones abiertas o cerradas, a menos que haya mucho dinero, porque primero tenemos elecciones judiciales e inmediatamente serían las primarias. No hay que olvidarse que si se hacen elecciones cerradas se habla de un gasto de unos 40 millones de bolivianos, pero si se hacen abiertas, se habla de un poco más de 200 millones de bolivianos y luego la elección, que representará otro gasto. No sé si el país contará con todos esos recursos económicos para hacerlo”, afirmó.

En su criterio, lo mejor que se debería hacer es cambiar la norma. Las elecciones primarias están vigentes desde septiembre de 2018, cuando se promulgó la Ley de Organizaciones Políticas, para ese proceso el Gobierno central, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), destinó alrededor de 27 millones de bolivianos.

“Creo que deberíamos ir de manera directa a las elecciones de octubre de 2025, no creo que en este momento el país tenga los recursos como para llevar dos elecciones consecutivas, las judiciales y las primarias. Demasiado gasto en la situación en la que vive el país, pero en algún momento sería bueno tener bien definida las leyes”, insistió.

El miércoles, el jefe de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, afirmó que desde esa agrupación opositora se presentó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que las elecciones primarias sean abiertas. El objetivo es que la elección de candidatos en cada organización política sea general y no solamente por sus militantes, como sucede actualmente.

En 2023, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) calculó que las elecciones primarias podrían realizarse entre diciembre de este año o enero de 2025, fecha que aún no se definió.