Tras el festejo del 29 aniversario del Movimiento Al Socialismo (MAS) afín al presidente Luis Arce en la plaza San Francisco de La Paz, ahora el turno es del bloque evista que preparó su festejo para el sábado 30 en el municipio de Yapacaní, de Santa Cruz.

El vicepresidente del MAS evista, Gerardo García, informó que la celebración del aniversario es del “verdadero del instrumento político” por lo que invitó a todos los sectores sociales.

“Están viniendo a festejar a lo grande el 30 en Yapacaní. Nuestros compañeros están viniendo con sus propios grupos autóctonos de música para hacer una gran fiesta. Ayer hemos visto que estaban festejando (los arcistas), ellos dicen ser del MAS y levantan la mano derecha. Eso no es error o equivocación, nuestro símbolo es la mano izquierda. Lamentablemente se han derechizado, no hay dónde lo escondan”, dijo el dirigente evista.

Reiteró que el presidente Luis Arce puede formar su propio partido político y que “está en su derecho”, pero que la sigla del MAS no se las darán “para nada”.

“Vamos a defender porque ya hemos decidido que Evo Morales es nuestro candidato y hemos ratificado en diferentes eventos de todo el país”.

El MAS celebra su 29 aniversario en medio de una crisis interna que surge por los liderazgos que representan al presidente Arce y Morales, la cual alcanzó también a la estructura legislativa que se vio fracturada por los bloques arcista y evista.

Lo mismo pasa con las organizaciones sociales, consideradas el sostén político y social del MAS, en el que se vio un paralelismo sindical con la creación de directivas afines a Arce y Morales.

La crisis del MAS se ahondó más con la convocatoria del bloque arcista a un congreso nacional para los primeros días de mayo, en el que se elegiría al nuevo directorio del MAS.

Esta convocatoria fue observada por el Órgano Electoral, que pidió subsanar los tres requisitos en un plazo de dos días.

García indicó que “la justicia tarda, pero llega” tras la observación de Secretaría de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE) e indicó que ese congreso no goza de legitimidad.

“Siempre hemos dicho ese congreso no va, no goza de la legalidad, legitimidad y no cumple con los requisitos que deben cumplir y quien está autorizado para convocar a un congreso es Evo Morales, como presidente del MAS”.

Descalificó la convocatoria hecha por el bloque arcista y cuestionó a esa dirigencia para convocar a un congreso.