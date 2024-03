Matkovic celebra fallo a favor de Alejandro Melgar porque marca jurisprudencia en caso “terrorismo”

“Para nosotros los otros acusados del caso terrorismo, por supuesto que es una victoria y jurisprudencia, porque la base de esa sentencia es que no existía garantía de un juicio justo en Bolivia para que Alejandro pueda ser extraditado”, expresó el presidente de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz, Zvonko Matkovic

Svonko Matkovic. Foto: Captura

La Paz, 26 de marzo de 2024 (ANF).- El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, calificó como una victoria el fallo de la Justicia uruguaya que condenó al Estado por la detención ilegal con fines de extradición de Alejandro Melgar y aseguró que marca jurisprudencia para el resto de los acusados que han demandado al Estado boliviano ante la CIDH por las vulneraciones de derechos en el caso “terrorismo”.

“Para nosotros los otros acusados del caso terrorismo, por supuesto que es una victoria y jurisprudencia, porque la base de esa sentencia es que no existía garantía de un juicio justo en Bolivia para que Alejandro pueda ser extraditado”, expresó el asambleísta departamental.

Melgar demandó al Estado uruguayo, al poder Judicial y al Ejecutivo porque en 2012 lo detuvieron de manera irregular con fines de extradición, pero el trámite duró hasta el 2017, cuando la Suprema Corte en última instancia rechazó la solicitud bajo el argumento que el juzgado natural de la causa en Bolivia fue cambiado por decisión política y el caso se trasladó a La Paz, consideró que se cometió una transgresión de un principio internacional básico y elemental.

La Justicia uruguaya ha ordenado una indemnización de $us 230.000 por abuso judicial por parte del Estado. Matkovic señala que lo detuvieron sin una orden de detención, “Esto en palabras de Melgar solo se puede explicar a través de favores políticos que existieron entre Evo Morales y el presidente de Uruguay en ese momento (José) Mujica, quien dio la orden de detenerlo”, afirmó.

La autoridad expresó su alegría por Alejandro Melgar porque en su opinión “sufrió los largos brazos que tiene el alcance de estos gobiernos socialistas que se apoyan para estas cosas (violación de derechos)”. “Me comuniqué con Alejandro para hacerle llegar mi alegría y pueda limpiar el daño moral, el daño familiar (que se hizo)».

Matkovic hizo énfasis en la violación que se cometió en la jurisdicción de la investigación, que contra toda normativa el gobierno de Evo Morales trasladó el proceso de Santa Cruz donde sucedieron los hechos a La Paz, “para manejar políticamente. Para nosotros que tenemos demandas internacionales es un espaldarazo”, expresó.

Comentó que ya envió el fallo de la Justicia uruguaya para que sea adjuntado a su demanda, dijo que son al menos 12 o 15 los procesos, aunque el más avanzado tiene que ver con el asesinato de Michael Dwyer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Matkovic precisó que el daño no solo se causó a los directos acusados, sino a cada una de las familias, porque el gobierno de Morales sacaba documentales -todos los años- mostrando falsamente que se quería matar al presidente, que se quería dividir Bolivia. “Fue un trabajo político desde las más altas esferas de gobierno”.

Cuestionó que, en ese tiempo, jueces, fiscales y otros eran “socapados por autoridades políticas que se creían omnipotentes (y) que nunca iban a responder a nadie por sus actos”. En esa línea, dijo que el Gobierno se tiene que preocupar si cree que sus actos no tienen consecuencias.

“Aquí no solo persiguieron a 39 familias, cometieron delitos de lesa humanidad. No solo violaron los derechos humanos de 39 familias, sino que asesinaron a tres ciudadanos extranjeros, esas familias no van a dejar que sus muertos queden en la impunidad», afirmó.