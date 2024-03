Milton Melgar: “Cada clásico es un partido fuera de serie y de lo común”

Es el único boliviano que jugó el clásico cruceño tanto para Oriente como para Blooming, disputó el clásico paceño en ambos equipos y lo mismo vivió con el clásico argentino jugando para Boca y River

Milton Melgar es parte de la historia del siempre esperado clásico cruceño. En su época de jugador profesional, ‘Maravilla’ Melgar tuvo tres ciclos en Blooming, mientras que en Oriente Petrolero estuvo un solo año, en 1990.





Ante la proximidad de un nuevo clásico cruceño, dialogamos con este hombre de fútbol que supo defender los colores de Blooming y de Oriente Petrolero como jugador y director técnico.

Es, además, el único futbolista boliviano que ha militado en los dos clásicos rivales de Santa Cruz; en los dos grandes de La Paz, Bolívar y The Strongest; y por si fuera poco también en Boca Juniors y River Plate de Argentina.

José Milton Melgar Soruco, nació en Santa Cruz, tiene 64 años (20-90-1959) y actualmente está dedicado de lleno a la Escuela de Fútbol Milton Melgar, que es de su propiedad.

¿Cómo esperas el clásico cruceño de este domingo, vos que jugaste en Blooming y en Oriente?

No hay ninguna duda, después de muchos años de experiencia y de haber jugado varios clásicos, no hay dos partidos iguales, cada clásico es un partido fuera de serie y de lo común. La motivación que tiene el futbolista es distinta a cualquier otro partido. Vale mucho el estado de ánimo, el estar bien físicamente, esos factores son fundamentales porque a veces prevalece más lo físico y para ese esfuerzo excepcional que se hace en un clásico se requiere estar bien físicamente.

¿Quién crees que llega como favorito?

Es un partido que no se puede decir quien es favorito, es imposible señalar a un favorito. Siempre ha habido sorpresas, a veces se dice ganará el que está puntero, o porque viene ganando o jugando mejor, pero siempre ha habido sorpresas. Entonces el clásico hay que disfrutarlo desde afuera y desde adentro, porque es un partido diferente.

El hecho de que ambos equipos lleguen al clásico después de haber ganado en la pasada fecha, ¿lo hace más atractivo?

Es más atractivo cuando los equipos vienen ganando o han ganado su anterior partido, porque la atracción no es solo el resultado o los futbolistas, la atracción también la hace el interés que va a mostrar el hincha en este clásico, el interés del periodismo y eso hace de que sea más atractivo.

Entonces es mejor llegar a un clásico después de ganar…

Así es, porque el hincha de Oriente lo ve con otros ojos, viene de ganar de visitante, está más optimista que nunca. Blooming sigue ganando, también el hincha va a tener su óptica positiva y eso es lo que lo hace distinto; porque en el caso de que lleguen perdiendo los dos, va a ser clásico igual, pero siempre va a hablarse de lo negativo, ahora se habla de lo positivo y cuando hay opiniones positivas lo hace más atractivo.

¿Qué clásico que jugastes recuerdas más?

Honestamente tengo que decir que uno no se olvida del clásico en el que debuta, cuando juegué mi primer clásico (jugando para Blooming), por el año 1979 más o menos, estaba nervioso y contento, sentía una mezcla de todo un poco y con la ansiedad de querer jugar. Me fue bien porque hasta hice un gol. Jugar un clásico se lo disfruta y no se olvida.

Cómo técnico también dirigiste varios clásicos, tanto en el banquillo de Blooming como en el de Oriente, ¿qué partido recordás más?

Como técnico no recuerdo honestamente ningún clásico de manera especial, porque en mi etapa de entrenador no lo disfruté. En Blooming dirigí a juveniles, porque el primer plantel había entrado en una huelga, mientras que en Oriente no había tanta motivación debido a que tuvimos una etapa de empates seguidos. Como técnico no l disfrute tanto de un clásico como cuando era futbolista.

Contanos tu experiencia jugando clásicos paceños, en Bolívar y en The Strongest.

Los clásicos no varían, quizá cambia el escenario y hasta la forma de cómo alienta el hincha y cómo lo disfruta, pero para el futbolista no cambia nada, porque es la misma motivación, el mismo deseo de hacer las cosas bien, de ganar, porque en un clásico no es tan importante si jugás bien o mal, lo que interesa es ganar, si ganás jugando bien, mucho mejor.

Cualquiera sea el motivo, ¿te quedas con Blooming o con Oriente?

Yo fuí campeón con los dos equipos. Estuve unos nueve años en Blooming, fui campeón, subcampeón, jugué Copa Libertadores,son recuerdos inolvidables. Después estuve un año en Oriente y salí dos veces campeón y no es poca cosa en corto tiempo, ganamos el torneo Apertura y el Clausura aunque no jugamos la gran final que se disputaba antes para ser campeón del año. Tanto en Blooming como en Oriente he vivido momentos inolvidables., además tenía a mi esposa orientista y a mis hijos bluministas.

Del clásico paceño, ¿prefieres a Bolívar o a The Strongest?

También tengo cosas hermosas en ambos equipos, porque Bolívar me contrató para jugar Copa Libertadores y disputé dos de esos torneos. En The Strongest estuve un año y salí campeón, entonces es casi lo mismo, no puedo olvidar las cosas hermosas durante mi estadia tanto en The Strongest como en Bolívar.

El clásico argentino lo jugastes en Boca y en River…