Muerte de futbolista: periodista identifica falta de protocolo, irregularidades e inacción

El delantero de Real Santa Cruz, de 24 años, falleció el viernes, luego de descompensarse en pleno entrenamiento del cuadro cruceño.

Fuente: La Razón

Tras la muerte del jugador Guillermo Denis Beltrán, el periodista deportivo Fernando Nurnberg denunció que hubo una falta de protocolo, ausencia de un equipo médico y “nerviosismo generalizado” al enfrentar el fallecimiento del futbolista.

El 22 de marzo se conoció la noticia de la muerte del delantero colombiano del club Real Santa Cruz. Se sabe que el delantero se descompensó en pleno entrenamiento; posteriormente, fue auxiliado y trasladado a una clínica donde fue intubado, derivado a terapia intensiva. Sin embargo, Beltrán no aguantó el procedimiento y falleció.

El suceso generó dudas, denuncias y aún se espera el informe oficial de lo que ocurrió.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Nurnberg lamentó que hasta el momento no se le haya practicado una autopsia de ley y no se haya abierto una investigación de oficio por parte del Ministerio Público.

Reclamó que los miembros del club no llamaron a una ambulancia, sino que lo trasladaron a una clínica en un auto particular; mientras le realizaban una Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en el trayecto.

Explicó que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) tiene un protocolo en caso de que un jugador presente un paro cardiorrespiratorio. En primera instancia se debe constatar el paro, los médicos deben responder, comprobar si el jugador está inconsciente, localizar el desfibrilador más cercano, reanimar al jugador y, finalmente, enviar al paciente a un centro médico.

Sin embargo, según el periodista, no se cumplieron ninguno de los pasos. “No es posible que no hayan llamado a una ambulancia. No había un médico”.

Indicó que, en los primeros dos minutos del desvanecimiento, existe un 100% de posibilidad de salvar la vida del paciente. “Se pudo salvar la vida de este chico”.

Luego del hecho, el club Real Santa Cruz sacó un comunicado que describe las condiciones en las que se encontraba en Bolivia, su salario, sus trámites de repatriación y la coordinación con autoridades legales y federativas.

Para Nurnberg, el comunicado fue “un saludo a la bandera” que no informa nada acerca de una investigación, autopsia, ni hace referencia al plan de acción y protocolo del suceso. “No dice nada”.

Ante la pregunta del periodista deportivo Jorge Barraza de si hay una investigación, Nurnberg respondió: “No, no hay ninguna comunicación. No hubo informe médico oficial y no le practicaron la autopsia de ley”.

Aseguró que llama a atención que el Ministerio Público no haya abierto una investigación de oficio. “Esto tiene que derivar en una investigación. Su cuerpo tiene que estar depositado en un hospital. Se tiene que saber por qué se murió”, cuestionó.

En criterio de Nurnberg, la falta de acción ante el hecho devela la “ineficiencia” y desorganización del club y del futbol boliviano en general.