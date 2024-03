Mujer implicada en el caso de doble homicidio es beneficiada con detención domiciliaria

La esposa y madre de los fallecidos ha cuestionado la decisión de la justicia, más cuándo identificó a la mujer como una de las primeras en atacarla aquella trágica noche.

Fuente: El País

Una mujer implicada en el doble homicidio de Dany Rodas (40) y su hijo Daniel Rodas Jerez (18), en audiencia de medidas cautelares realizada la jornada de este lunes, ha sido beneficiada con detención domiciliaria tras una audiencia de apelación en la Sala Penal Primera. La resolución ha sido cuestionada por familiares y amigos de las víctimas.

La esposa y madre de las víctimas, quien además es sobreviviente de este brutal hecho de sangre, lamentó que se haya dado detención domiciliaria a la mujer involucrada en el asesinato. La identificó como la primera en atacarla aquella noche trágica.

“Yo a ella la he acusado, que ha sido una de las primeras personas que me ha atacado a mí. (…) he estado presente, yo quería defender a mi hijo, ella no me ha dejado, ha sido la primera que me ha atacado”, señaló la sobreviviente entrevistada por Play Noticias.

La víctima señaló que el argumentó que ha utilizado la mujer agresora, es que tiene un menor bajo su cuidado, sin embargo, cuestionó el hecho que los administradores de la justicia ni siquiera hayan investigado la veracidad de dicha información.

“¿Y qué de mi hijo? Él tiene seis años y se ha quedado sin su papá y su hermano, ¿quién dice algo?, ¿quién va a devolver la vida de mi esposo y de mi hijo? Eso porque no se ha puesto a pensar el juez o no sé quién es el que valora todas estas cosas”, señaló la madre entre lágrimas.

Cabe mencionar que este hecho se registró hace 8 días atrás en el barrio San Mateo de la ciudad de Tarija. Hay cuatro personas con detención preventiva en el penal de Morros Blancos y una menor que se encuentra en el centro de reclusión de menores Trinidad Peralta.