Musk habilitará el chatbot Grok para todos los usuarios premium de X

Fuente: https://actualidad.rt.com

Elon Musk anunció este martes que el chatbot de inteligencia artificial Grok, desarrollado por su ‘startup’ xAI, estará disponible para todos los usuarios premium de X, y no solamente para los que tienen una suscripción Premium Plus.

La nueva función se habilitará en el transcurso de la semana, agregó el empresario, sin brindar más detalles.

How to share a Grok conversation directly as a post on 𝕏 (iOS) pic.twitter.com/WN23bHCImz

— DogeDesigner (@cb_doge) March 26, 2024