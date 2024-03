«¡Nos asaltaron con cuchillos!»: Sarah Sanabria pasó el susto ‘más grande de su vida’

La influencer compartió su experiencia en redes sociales reclamando por la inseguridad.

Fuente: Red Uno

La creadora de contenido cochabambina Sarah Sanabria compartió en sus redes sociales que vivió el susto más grande de su vida, al ser asaltada junto a su amiga cuando caminaba por Tiquipaya. Sucedió la tarde de este lunes, 18 de marzo. También contó que intentó hacer la denuncia y no encontró a ningún policía.

Fue a plena luz del día y en lugar turístico de Tiquipaya.

Lo que incrementó su molestia, es que no encontró a ningún policía cerca.

«En las campañas dicen que lo primero que tienes que hacer es denunciar. F uimos a la policía de Tiquipaya, a mediodía, no había nadie. Era la oficina central de la plaza principal, no una posta. Nos dijeron que teníamos que esperar hasta las 2 y media de la tarde. Ni un policía, ni una secretaria, solo estaban arriba los de la Fiscalía. Que empute», agregó.

Comentó que si va a otra oficina policial, seguramente le dirán que tiene que ser en Tiquipaya, por temas de jurisdicción.

«Hago este video para desahogarme y también para decir a las personas que estén pensando en ir a Tiquipaya, a esas zonas, que tengan cuidado y eso que es una zona residencial. Entiendo que hay ladrones en todo lado, pero que no puedas denunciar, no puedo creer. Tiquipaya tiene más de 60 mil habitantes y no puede ser que en la plaza principal no haya ni un policía. ¿Qué pasa si están abusando de una chica? Que irresponsabilidad», complementó.