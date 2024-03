Piden reabrir el caso CAMC y conformar comisión legislativa para investigar caso hijo de Evo-Zapata

La senadora Velasco propuso la conformación de una comisión legislativa para esclarecer el caso de la presunta suplantación del hijo de Morales con Zapata.

Fuente: ANF

Los asambleístas de la facción “arcista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) Andrés Flores y Virginia Velasco pidieron este lunes reabrir el caso CAMC y conformar una comisión en la Asamblea Legislativa Plurinacional para investigar el caso del hijo de Evo Morales y Gabriela Zapata.

“Pido al Ministerio Público, acá no podemos defender, no podemos encubrir, sabemos muy bien quién maneja CAMC es la señora Gabriela Zapata; por lo tanto, este tema también tiene que ser investigado hasta esclarecer. No podemos dejar pasar. En ese tema nosotros vemos un daño económico al Estado, este tema está ahí durmiendo y nosotros pedimos al Ministerio Público esclarecer el tema de CAMC”, declaró Flores a la ANF.

El caso CAMC inició en febrero de 2016 porque se reveló que la expareja del expresidente Morales, Gabriela Zapata, era gerente de la empresa china que tenía contratos multimillonarios con el Estado, incluyendo la línea férrea, obra que incumplió y por la cual se le ejecutó boletas de garantía.

En 2019, el senador Óscar Ortiz denunció retrasó de tres años en el proceso de investigación y desde entonces ya pasaron otros cuatros, sumando un total de siete, tiempo en el que no hubo resultados de la investigación.

En ese año, Ortiz presentó un informe en la cual se analizan los informes que recibió de diferentes entidades sobre la contratación de CAMC para la construcción de la línea férrea Bulo Bulo-Montero y el proceso investigativo que se realiza al respecto. Se presume una protección a la empresa china y un daño económico al Estado.

Por otro lado, la senadora Velasco propuso la conformación de una comisión legislativa para esclarecer el caso de la presunta suplantación del hijo de Morales con Zapata.

“En ese contexto, consideramos que los diputados conformen esa comisión y también parte de los senadores, una comisión mixta, que se pueda acompañar dentro de este caso (Zapata) también porque acá se trata de niño, niña y adolescente. Como es un interés superior, hay que velar ese interés”, dijo Velasco.

El caso Zapata, donde se investiga la suplantación de identidad del hijo de Morales y Zapata, data desde seis años y está en la etapa de juicio oral; se prevé que concluirá en las siguientes semanas.

Hoy se desarrolló el juicio oral en el Juzgado de Sentencia de La Paz con la presencia de Zapata y otros implicados, pero de manera sorpresiva fueron retirados como testigos al exministro Carlos Romero y a los exmandatarios Evo Morales y Álvaro García Linera.

El abogado Manolo Rojas denunció “presiones oscuras” de parte de gente cercana a Morales para que se concrete el retiro de las exautoridades.

/DPC/FPF//