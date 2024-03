Presentan notas para apartar al senador Miguel Rejas de la Comisión Mixta por caso audios

La anterior semana, se difundieron audios atribuidos a Rejas y a la senadora arcista Soledad Flores. En la grabación se presume que hablan de un cuoteo en el proceso de preselección de candidatos judiciales en el Legislativo.

El senador evista Miguel Rejas. Foto: APG





FUENTE: Brújula Digital / La Paz

El diputado arcista Rolando Cuéllar del Movimiento Al Socialismo (MAS) envió este lunes dos notas a la Comisión Mixta de Constitución para que el senador evista Miguel Rejas sea apartado del proceso de preselección de candidatos judiciales por caso audios. Además, anunció que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía contra este legislador.

“Presentamos dos notas a la Comisión de Constitución de Justicia para que sea apartado el senador Miguel Rejas. Este martes, estamos presentando los audios al Ministerio Público de la Fiscalía Departamental de La Paz para que abra un proceso penal y se lleve adelante una pericia de los dos audios”, declaró Cuéllar.

La anterior semana, se difundieron audios atribuidos a Rejas y a la senadora arcista Soledad Flores. En la grabación se presume que hablan de un cuoteo en el proceso de preselección de candidatos judiciales en el Legislativo.

“Es que van a ir a visitarte, porfa (…) Y cualquier candidato que tengas, Miguel, empezá a mandármelo (…) Voy a pasar el nombre de los dos compañeros para que te llamen, ¿ya? Para que lo preparen la oficina y todo, y con confianza, Miguel, porfa”, se escucha presuntamente decir a Flores.

Luego se oye supuestamente a Rejas decir: “Que no me graben” ante lo que Flores había agregado: “No, no, no. Les van a quitar el celular a todos. A ti, a todos. Ellos se van a encargar de quitarlo. Ellos van a estar contigo ahí en la reunión. No tengas pena. Ya después, si quieres te sientas a solas, les dices también, ‘me quiero sentar a solas’, no hay problema”.

Para el diputado Cuéllar, Rejas debe ser apartado porque “no se puede tolerar” que haya “beneficios o dedazos” en el tema judicial. “Nosotros pedimos que sea apartado y la comisión tiene que alejarlo. (…) Eso no puede quedar en la impunidad, nosotros como diputados nacionales vamos a fiscalizar que sea una elección transparente, coherente, que no se tomen decisiones políticas y sólo sean técnicas (los parámetros de elección): con ocho años de antigüedad y currículos académicos”, afirmó.

El ministro de Justicia, Iván Lima, también cuestionó el trabajo del senador evista Rejas y sugirió un juicio penal en contra del legislador por los audios. “Lo que tenemos es un presidente (de la Comisión Mixta) que está, en este momento, seriamente cuestionado, y lo que le pedimos, además de someterse a una investigación, es dar explicaciones jurídicas al país”, sostuvo el pasado viernes

La semana anterior, el senador Miguel Rejas reconoció haber recibido mensajes para “hablar” respecto a las postulaciones, sin embargo, dijo que no concretó ninguna reunión. “No son llamadas, fueron mensajes, pero en ningún momento yo me reuní. Para qué voy a mentir”, dijo Rejas al programa La Mañana en Directo de Erbol el jueves 21 de marzo.

BD/LE/CT/