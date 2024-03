Presidente de Uruguay: ‘Los peces gordos (del narcotráfico) estarán en Colombia, Paraguay y en Bolivia’

Fuente: erbol.com.bo

Durante una entrevista televisiva en su país, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, afirmó que los “peces gordos” del narcotráfico se podrían encontrar en Colombia, Paraguay y Bolivia y no así en su país.

“El tema del financiamiento y los dueños reales de la droga, a mí no me cabe la menor duda que no son uruguayos y que están en otro lugar del mundo. Los grandes, los peces gordos estarán en Colombia, en Paraguay y en Bolivia, en Europa”, dijo.

El mandatario uruguayo omitió mencionar la nacionalidad del narcotraficante Sebastián Marset Cabrera, quien es considerado uno de los mayores capos de la región y que actualmente es buscando por varios países de la región.

“Cuando tú veas las cifras de móviles incautados, de dinero incautado, droga incautada, de indagados y procesados, no hay comparación en la historia de nuestro país”, añadió Lacalle Pou a tiempo de defender su gestión.

En varias ocasiones, las autoridades del Gobierno del presidente Luis Arce insistieron que Bolivia no es país productor de droga, sino un territorio de tránsito obligatorio en la ruta de las sustancias controladas de Latinoamérica.

Marset, de origen uruguayo, estableció una organización en Santa Cruz de la Sierra por varios años. En 2023, tras haber sido descubierto, huyó del país y desde entonces se desconoce su paradero. //agc