Presidente del Senado confirma que solicitó al Vicepresidente convocar a sesión de la Asamblea para debatir leyes anti prórroga

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, confirmó este sábado que envió una carta al vicepresidente David Choquehuanca “exigiendo” que convoque a sesión de Asamblea para tratar los proyectos 073 y 075 contra la prórroga de mandato de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Fuente: ABI

Rodríguez envió la nota el 19 de febrero, sin embargo, recién este sábado emitió un pronunciamiento público luego que en la sesión de la Cámara de Diputados del viernes se conoció el contenido de esta y que imposibilitó continúe el debate del proyecto de ley 073 por tiempo y materia.

“La nota enviada al Vicepresidente @LaramaDavid no pidió aplazar el tratamiento en Diputados de los proyectos de ley antiprórroga: 073 y 075. Contrariamente exige convocar a sesión de ALP ante la dilación política y negligente de quienes sostienen a ‘prorrogados inconstitucionales’ (sic)”, señaló en un post en su cuenta en X.

En realidad, Rodríguez, que responde al expresidente Evo Morales, envió dos notas, con similar tenor, a la Presidencia de la Asamblea Legislativa el 19 de febrero con la referencia: “Solicitud de consideración” de los proyectos de ley 073 y 075 en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En estas se explica que ambos proyectos de ley, aprobados el 18 de diciembre de 2023, fueron remitidos a la Cámara de Diputados en la misma fecha y que el plazo de 30 días para que ésta se pronuncie “culminó el pasado jueves 15 de febrero del año en curso”.

“En ese entendido solicito a su autoridad, en calidad de Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que en atención a lo dispuesto por el parágrafo 1 del artículo 153, numeral 3, parágrafo 1 del artículo 158, numeral 5 del artículo 161 y numeral 7 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado convoque de manera urgente a sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional a fin de considerar de manera directa el proyecto ley 073/2023-2024”, se lee en una de las notas.

El tratamiento de ambas normas fue incluido en el acuerdo bicamaral multipartidario, firmado el 2 de febrero como resultado del diálogo propiciado por el vicepresidente para allanar la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024.

Junto con esas dos propuestas se incluyó en la agenda la aprobación de siete proyectos de ley referidos a créditos.

Entre el jueves 22 de febrero y el viernes 1 de marzo fueron aprobados seis de los siete proyectos de ley. Tras ello, el presidente de la Cámara de Diputados Israel Huaytari, puso a consideración del pleno el proyecto de ley 073 de suspensión de plazos procesales.

En medio del debate, la diputada del MAS, Estefanía Morales, informó que Rodríguez remitió estas dos misivas al vicepresidente y leyó el contenido de ambas. Dijo que ello imposibilitaba a la Cámara de Diputados seguir con el debate del proyecto de ley 073 y también del 075, que dispone el cese del mandato de las autoridades judiciales, porque esta instancia perdió competencia.

Ante ese escenario, Huaytari decidió aplazar el debate de ambas normas y determinó levantar la sesión.

“Colegas diputados, yo creo que no vamos a discutir, creo que la nota (del presidente del Senado) está clara, no estamos fuera del marco, yo acabo de conocer, en tal sentido vamos a aplazar (el debate de los proyectos de ley) 073 y 075, asimismo, siendo que no tenemos ningún punto a tratar en asuntos en mesa en la convocatoria, se levanta la presente sesión”, dijo el presidente de Diputados cerca de las 22h00 del viernes.

Jfcch/FCH

Fuente: ABI