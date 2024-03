¿Quién será el nuevo ‘hombre gol’ de la selección?

Por su parte, Jaume Cuéllar, quien ha dejado su marca en el Barcelona B con una asistencia y un gol, a pesar de no ser un goleador destacado, ha demostrado su habilidad para contribuir al juego ofensivo. Aunque aún no se ha consolidado como un titular indiscutible , su presencia en la convocatoria refleja la confianza del cuerpo técnico en su potencial.

AMISTOSOS:

Argelia vs. Bolivia, el 22 de marzo, en Argel, Argelia

Bolivia vs. Andorra, el 25 de marzo en Annaba, Argelia

Bolivia vs. México, el 31 mayo, en Chicago, Estados Unidos

Ecuador y Colombia: por confirmar

COPA AMÉRICA:

Fecha 1: Estados Unidos vs. Bolivia, el 23 de junio en Arlington

Fecha 2: Uruguay vs. Bolivia, el 27 de junio en Nueva Jersey

Fecha 3: Bolivia vs. Panamá, el 1 de julio en Orlando

Cuartos de final, semis, y final: en caso de clasificar

ELIMINATORIAS:

Bolivia vs. Venezuela, el 5 de septiembre, en Bolivia

Chile vs. Bolivia, el 10 de septiembre, en Chile

Bolivia vs. Colombia, el 10 de octubre, en Bolivia

Argentina vs. Bolivia, el 15 de octubre, en Argentina

Ecuador vs. Bolivia, el 14 de noviembre, en Ecuador

Bolivia vs. Paraguay, el 19 de noviembre, en Bolivia