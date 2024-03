Rechazada en su país, aclamada en el mundo: «Anatomía de una caída» se lleva el Oscar a Mejor guion original

Fuente: infobae.com



Anatomía de una caída (Anatomy of a Fall), de Francia, acaba de llevarse el premio a Mejor guion original en los Oscar 2024, pero, pese a ser aclamada a nivel internacional, no recibió el mismo apoyo en su país de origen. Los franceses tienen fama de separar el arte del artista en “honor” a la libertad de expresión. Tenemos a Roman Polanski, declarado culpable de violencia sexual contra una menor de 13 años en 1977, solo para ser acogido por Francia desde donde continuó su carrera como cineasta.

Otro caso es el director Luc Besson, quien desencadenó una ola de denuncias públicas por acoso y abuso sexual, además de un caso de violación que llegó a la corte en 2018. Sin embargo, no encontró ninguna traba para estrenar su reciente filme en el Festival de Venecia 2023. Si la misericordia del país parece ser tan grande, ¿por qué la directora Justine Triet enfrentó el rechazo con su elogiada película?

La película que sigue la odisea legal de una escritora juzgada por el asesinato de su marido, ganó la Palma de Oro en la Mostra de Venecia, obtuvo dos Globos de Oro, un premio de la Crítica Cinematográfica, y siete nominaciones al BAFTA, pero no fue elegida por el comité francés de los Oscar para representar al país en la categoría de Mejor película extranjera. En su lugar, seleccionaron a La pasión de Dodin Bouffant (The Taste of Things) de Tran Anh Hung; un filme romántico que hasta sus defensores sabían que no tenía posibilidades de lograr la nominación [y tenían razón].

Justine Triet y Arthur Harari ganaron el Oscar a Mejor guion original durante la 96° edición de los premios de la Academia. (Créditos: REUTERS/Mike Blake)

¿”Anatomía de una caída” fue boicoteada?

Con todas las credenciales que le respaldaban, ¿cuál fue la razón para no elegir al título que pudo asegurarles la estatuilla que no reciben hace 30 años? Para Triet, la respuesta solo es una: revancha política. Su reciente discurso en Cannes, que criticaba directamente la gestión del gobierno de Emmanuel Macron, y sus reformas laborales, crearon un intenso debate en la opinión pública, enfrentando una intensa oposición de sus compatriotas [en especial los conservadores], por no mostrarse “agradecida” y denigrar al Estado.

“A riesgo de perder el Oscar, Francia no solo no seleccionó a Anatomía de una caída, sino que decidió elegir una de las películas más aburridas de la selección oficial de Cannes. Que no sea enviada es una vergüenza. Apesta a venganza, ¡qué montón de basura!”, escribió la realizadora a través de Instagram tras el hecho. Queda claro que Triet no tiene resguardos en su opinión, caracterizándose por poseer un genio excéntrico e intelectual, además de un discurso a menudo feminista y en contra del neoliberalismo.

La decisión de no seleccionar a «Anatomía de una caída» como representante de Francia recayó en el Comité del Premio de Cine en Lengua Extranjera. (Créditos: Diamond Films)

Tras recibir cinco nominaciones de la Academia a Mejor película, Mejor dirección, Mejor guion, Mejor montaje y Mejor Actriz, por el protagónico de Sandra Hüller, el ambiente festivo parece primar sobre las polémicas, y repasó sus declaraciones: “Por supuesto que estábamos decepcionados y sorprendidos en ese momento, pero creo que tras una campaña que se llevó a cabo para los Oscar, superamos eso y fuimos mucho más allá”, sostuvo en entrevista con The Wrap. Cuando fue consultada por si aún tenía palabras para dedicarle a Macron, optó por no responder.

Si bien la película se inscribe en el género dramático, contrario a toda la polémica que la rodea, su trama reflexiona con serenidad acerca de la depresión, el éxito, la infidelidad y el abuso doméstico. El guion, coescrito con Arthur Harari [esposo de la cineasta], complejiza a sus personajes, evitando brindar una lección moral a la audiencia para optar por realizar una autopsia al matrimonio y al concepto patriarcal y tradicional que mantenemos socialmente sobre esta figura.

«Anatomía de una caída» ostenta cinco nominaciones al Premio de la Academia, incluidas Mejor Película y Mejor dirección. (Créditos: Diamond Films)

No obstante, existe un dato que es necesario mencionar. El actor y cineasta francés Samuel Theis, quien en Anatomía de una caída interpreta al fallecido esposo, está enfrentando acusaciones de violación. Tras una fiesta en julio de 2023, un anónimo miembro del equipo de su proyecto actual Je Le Jure alegó haber sido agredido sexualmente, aunque se refutó la acusación argumentando consentimiento, según reportó Variety.

A raíz del incidente, la productora Caroline Bonmarchand instauró una investigación independiente. Mientras tanto, Theis fue retirado del set, aunque continuó dirigiendo a distancia. Un informe de 300 páginas concluyó la falta de pruebas de agresión sexual. El filme es un drama con Marina Foïs y Louise Bourgoin. A pesar de la gravedad del caso, su abogado indicó que las autoridades no lo han contactado ni se realizó la denuncia formalmente.

El actor francés, Samuel Theis, es acusado de violación. (Créditos: Diamond Films)

Según la sinopsis oficial: “Sandra, Samuel y su hijo Daniel, de 11 años, llevan un año viviendo lejos de todo en la montaña. Un día, Samuel es encontrado muerto al pie de su casa. Se ha abierto una investigación por muerte sospechosa. Sandra pronto es acusada a pesar de la ambigüedad: ¿suicidio u homicidio? Un año después, Daniel asiste al juicio de su madre, una verdadera disección de la pareja”.

Tras su paso por Europa, Anatomía de una caída ya puede verse en la cartelera de diversos cines de Latinoamérica como Argentina y México. En Perú y Chile, la fecha de estreno está fijada para el 1 de febrero.