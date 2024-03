Régimen Penitenciario: internas prefieren optar más por la parte laboral que por la educativa

Fuente: ANF

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, aseveró que las privadas de libertad prefieren optar más por labores productivas para generar ingresos que por temas educativos, debido a que muchas de ellas tienen hijos y necesitan ingresos para mantenerlos.

“Una mujer opta y prefiere optar más por la parte laboral en un centro penitenciario que por la parte educativa, y la razón es sencilla, porque la mayoría de las mujeres son mamás, y muchas de ellas obviamente abandonadas por sus parejas, entonces esa realidad les hace adoptar un tipo diferente a lo que ocurre en los centros de varones”, señaló el funcionario.

Limpias indicó que como administración penitenciaria ha priorizado la atención a los centros femeninos, en casi los nueve departamentos, poniendo énfasis en los penales del eje que se encuentran en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, por la cantidad de internas que representa.

El funcionario indicó, entrevistado en el programa del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, que pidió a las instituciones que cooperan con la administración penitencia que se enfoquen en la productividad, en la formación y capacitación de mujeres que las necesitan.

“Las instituciones tradicionalmente se han ido a trabajar a penales como San Pedro, en La Paz, Palmasola varones en Santa Cruz, siempre prefieren (estas cárceles) por la cantidad que representan los privados de libertad varones, y siempre han dejado de lado un poco el acompañamiento, el apoyo a las mujeres”, refirió.

Sin embargo, las privadas de libertad también piden acceder a estudios superiores como ocurre en los diferentes centros penitenciarios. El informe Mapa Sociojurídico “Mujeres privadas de libertad en Bolivia 2022” de la Fundación Construir establece que el principal interés sobre formación, en opinión de las privadas de libertad entrevistadas, son las carreras universitarias.

“Se puede evidenciar que una de las principales demandas es la necesidad de contar con carreras universitarias al interior de los recintos, aspecto que tiene que ser atendido de manera pronta, tomando en cuenta que en algunas cárceles de varones se puede encontrar este tipo de formación”, se lee en parte de la publicación.

Por lo general, las privadas de libertad se ocupan en labores como tejidos, gastronomía, belleza integral, pintura, lavado de ropa, limpieza, etc.

Griselda Sillerico, exdelegada adjunta de Programas y Actuaciones Especiales de la Defensoría del Pueblo en la gestión de Rolando Villena, recordó que la institución presentó el informe defensorial “Situación de los derechos de las mujeres privadas de libertad 2012” que recomienda a las autoridades promover la formación técnica y profesional de las mujeres privadas de libertad.

Sin embargo, las internas siguen relegadas principalmente a la formación en labores básicas y domésticas debido que en el tema penitenciario hay una “ausencia absoluta” del enfoque de género.

“Si uno ve en la cárcel de Miraflores hay un centro de servicios, de lavado, etc., y cuando me refiero a la igualdad de género es eso, realmente no legitimar solo el rol tradicional, la educación superior es una demanda real que las universidades tenemos que ver en coordinación con los centros de privados de libertad”, dijo la activista a ANF.