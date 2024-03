Reportan fuga masiva de reos de la cárcel potosina de Uncía

Fuente: Unitel

Hay preocupación en Potosí. Este domingo se ha reportado la fuga de unos 15 reos del penal de San Miguel de Uncía en medio del presunto descuido del personal de seguridad.

La evasión se produjo al mediodía. Los reclusos huyeron por el sector de una de las torres del recinto debido al “descuido del personal de vigilancia”. Se aguarda el informe de Régimen Penitenciario.

“A horas 12: 20 del día de hoy domingo 03 de marzo del presente año se dieron a la fuga del centro Penitenciario San Miguel de Uncia 15 privados de libertad de inmediaciones de la torre 3 al descuido del personal de vigilancia”, reseña el parte policial al que accedió la red UNITEL.

Según un reporte del diario El Potosí, la mayoría de los reos cuenta con sentencia ejecutoriada por diversos delitos. Todos lograron burlar la seguridad del recinto carcelario.

Los reos vulneraron la malla de seguridad y usando objetos como herramientas improvisadas, lograron trepar y saltar el muro perimetral de la cárcel.

El hecho ha generado preocupación en los habitantes de la ciudad de Uncía, vecina de otros centros mineros como Llallagua y Siglo XX.

En ese marco, efectivos policiales de Llallagua se han sumado a los operativos de búsqueda. Debido a la compleja situación, un contingente de agentes de fuerzas especiales de la ciudad de Potosí fue movilizado hacia el norte potosino.

Según el reporte policial, los reos que fugaron del penal son: M. A. José Luis; M. P. Jaime Catorceno; C-. Ronald Yergo; C. Mario; y A. C. Santiago.

Además son buscados Ch. Ch. José Armando; R. T. Luciano; J. Valeriano Alberto; Ch. Ch. Santos Raul; F. B. Vicente; H. G. Carlos; N. R. Walter; Ch. L. Juan José; H. Y. Manuel; I. M. Wilfredo; A. C. Alejandro.