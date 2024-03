Reservas de gas de 2022 y 2023 se podrán conocer en los próximos días, anunció presidente de YPFB

La Ley No. 3740 señala que YPFB, mediante licitación internacional, debe contratar empresas especializadas para certificar el nivel efectivo de las reservas hidrocarburíferas en el país y debe publicar los resultados hasta el 31 de marzo del próximo año. Esta operación debe realizarse cada año. Sin embargo, desde hace más de cinco años no se conoce el volumen real de las reservas, lo que es permanentemente cuestionado por legisladores de la oposición.

Diputados de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), anunciaron, hace un par de semanas, que investigan las razones por las que no se publicaron las certificaciones de reservas de los años 2022 y 2023. YPFB posee los resultados de los estudios realizados por dos empresas consultoras internacionales y habría erogado $us 900 mil de sus cuentas fiscales.

En esa oportunidad, el diputado Alejandro Reyes dijo a EL DEBER que la bancada de CC solicitó una petición de informe oral para que el ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina, explique las razones por las que no se publicaron las certificaciones y los procesos de contratación de las consultoras Ryder Scott (2022), a la que se pagó $us 475 mil -inscrito en el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes)-, y DeGolyer & MacNaughton (2023), a la que se habría pagado $us 425 mil por invitación directa y sin licitación.