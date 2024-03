Revelan cómo una secta en Zimbabue usó a más de 250 niños

Fuente: https://actualidad.rt.com

La Policía de Zimbabue arrestó el martes a un «profeta autoproclamado» de una secta en un complejo donde supuestamente utilizaban a más de 250 niños como mano de obra barata, y también fueron encontradas 16 tumbas no registradas, informan medios locales.

«246 de los 251 niños […] encontrados en la granja no tenían certificados de nacimiento y estaban siendo utilizados para realizar diversas actividades físicas en beneficio de los líderes de la secta», entre ellos su «autoproclamado profeta» Ishmael Chokurongerwa, reportó la Policía.

MADZIBABA ISHMAEL DEVELOPING STORY:

Police moving women and children from the shrine#HMetro pic.twitter.com/xtGpywZpxQ

— H-Metro (@HMetro_) March 13, 2024