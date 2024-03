SEARPI y Alcaldía de Cobija firman convenio para reforzar cuencas y prevenir inundaciones

En respuesta al desbordamiento del río Acre, que generó preocupación entre los habitantes de Cobija y otras comunidades, el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (SEARPI) se unió a las iniciativas de apoyo a la región, firmando un convenio con la Alcaldía de Cobija.

Fuente: http://www.redpat.tv

El objetivo principal de este acuerdo es fortalecer la gestión de cuencas en la región, fomentando el intercambio de experiencias y la colaboración en la mitigación de fenómenos naturales, según informó la comuna pandina a través de sus redes sociales. La firma del convenio tuvo lugar la semana pasada con la participación del director del SEARPI, Luis Aguilera, y la alcaldesa Ana Lucía Reis.

El director del SEARPI, Luis Aguilera, explicó que si bien el proyecto ya fue propuesto en 2019, no se llevó a cabo, pero ahora regresa con mejoras y actualizaciones.

Según Aguilera, el costo de las obras en la región se estima en alrededor de 10 millones de dólares, pero se planea ejecutarlo por fases. El proyecto integral incluye medidas como la reforestación, la educación sobre reciclaje para la comunidad y la sensibilización sobre el cambio climático.

Aguilera destacó la importancia de informar a la Cancillería de Brasil sobre el proyecto, ya que el río Acre sirve como límite natural y las consecuencias de los desbordes afectan a ambos lados de la frontera, involucrando a ciudades como Brasileia y Epitaciolandia en territorio brasileño, y Cobija y Bolpebra en Bolivia.

El aspecto crucial del proyecto es concientizar a la población y evitar la deforestación. Se enfatiza la importancia de no destruir los bosques de las riberas y de no arrojar desechos a los ríos, ya que esto no solo desprotege a las comunidades, sino que también obstaculiza el flujo natural del agua.

La alcaldesa de Cobija agradeció el apoyo del SEARPI, destacando su profesionalismo y experiencia en la gestión de cuencas. Ambas autoridades realizaron una inspección en las zonas más críticas de la ciudad, identificando los puntos clave a abordar.