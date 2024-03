Si te has hartado de Tinder, Closer es una app nueva de citas que promete ligar como antaño

Creo que mucha gente estamos de acuerdo con que la evolución de Tinder y cómo le hemos ido dando uso a lo largo de los años (o han usado, porque yo he intentado darle varias oportunidades pero me parece una forma de ligar aburridísima, la verdad, prefiero la vida real y el cara a cara desde el principio) ha acabado derivando en relaciones superfluas en muchos casos.

No en vano, tenemos términos que han pasado a usarse mucho en estos últimos años. Expresiones que describen realidades como las ‘relaciones líquidas’, el ‘lovebombing‘ inicial seguido del ‘ghosting‘ están muy de moda, por poner unos ejemplos.

En Tinder entras y tienes una especie «de mercado» de muchísimas personas dispuestas a conocer a gente en la zona en la que vives o alrededores. Y parece que ya mucha gente no se conforma con una cita sino que es común ir probando diferentes experiencias. La esencia del coqueteo de siempre se ha perdido bastante.

Ahora dos hombres españoles han lanzado una nueva app que quiere darle la vuelta a la tortilla. Arturo Vacas y Martín Zulueta son dos jóvenes de 21 años que han fundado Closer, aplicación que promete volver a las formas de ligar de antaño. Ha registrado 4.000 descargas en apenas 24 horas.

Cómo funciona Closer

Los creadores de Closer parece estar de mi lado: la calle es el lugar donde siempre la gente se ha conocido y ha funcionado. Inés Velasco, encargada de la comunicación, ha explicado en una entrevista que este grupo de emprendedores han visto cómo los más jóvenes tienen una percepción «negativa» de las aplicaciones de citas que existen y es que ven que se están usando mucho para rollos, relaciones esporádicas pero ya no para encontrar pareja.

Aquí, en vez de conocer a alguien online, darle like, ver si la otra persona también te da like, hacer el match, comenzar a hablar y ver si lográis caeros más o menos bien y quedar algún día en el mismo lugar para veros las caras, Closer es el revés. En un lugar ves a alguien que te interesa.

Lo que siempre se ha hecho es buscar la forma de hablar con esa persona, pero aquí puedes buscar a la persona dentro de la app y, si la otra persona también usa Closer puedes enviarle una solicitud de contacto, lo que se llama Wink o guiño en inglés.

Solo tienes que compartir tu nombre, una foto y tu orientación sexual. Si eres una persona tímida, no te preocupes porque, en realidad, ese guiño que puedes enviar a alguien que te haya molado no le llegará a la persona hasta que estéis lejos. Ahí, si la persona te rechaza no tendrás que pasar la vergüenza y si le gustas, podéis ir viendo cómo volver a coincidir. La app tiene un rango de hasta 50 metros y tienes que darle permisos a información de tu Bluetooth, el GPS y las redes móviles para que la tecnología pueda saber quién está cerca de ti.

