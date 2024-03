Sin negar ni afirmarlo, Del Castillo dice que la Justicia y Régimen Penitenciario deben definir sobre la salida de Camacho

El lunes, a las 13.30, inicia el juicio oral del gobernador cruceño por el caso Decretazo.

Fuente: La Razón

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, indicó este domingo que la situación del traslado del gobernador detenido Luis Fernando Camacho a Santa Cruz la deben definir la Justicia y autoridades de Régimen Penitenciario.

“Este no es un tema que lo define el ministro de Gobierno, lo define la Justicia y las autoridades de Régimen Penitenciario. Es importante determinar si existe las condiciones para poder trasladar a esta persona privada de libertad de un territorio hacia otro”, dijo.

Del Castillo señaló que se debe evaluar también si existe las condiciones para que no se genere una convulsión social tanto en La Paz como en Santa Cruz y que este traslado no cause una conflictividad al interior del penal de Palmasola.

“Son elementos que se están evaluando al interior de la Dirección de Régimen Penitenciario y de acuerdo al informe de la DGN Y Dirección Nacional de Inteligencia por parte del Comando Nacional (de la Policía) o por parte del centro penitenciario de Palmasola, tendrán que tomar su decisión”.

El lunes, a las 13.30, se inicia el juicio oral de la autoridad cruceña por el caso Decretazo y debe declarar en el marco de las investigaciones referidas a la promulgación del Decreto Departamental 373, del 9 de marzo de 2022, con el que encargó su suplencia a un secretario y no al vicegobernador Mario Aguilera, ahora gobernador en ejercicio.

Informes de Inteligencia de la Policía Boliviana deben evaluar si es o no seguro el traslado de la autoridad cruceña para su juicio oral en Santa Cruz desde la cárcel de Chonchocoro de La Paz.

El comandante general de la Policía Boliviana, general Álvaro Álvarez, informó el viernes que el informe de Inteligencia sobre las condiciones para el traslado de Camacho a Santa Cruz, ya fue remitido a la Dirección de Régimen Penitenciario.

“El informe ha sido remitido a Régimen Penitenciario para que ellos hagan lo que el informe establece y la ley determine”, dijo Álvarez.

El viernes, se conoció un memorial en que el gobernador del penal de Chonchocoro, Marco Gonzales, indicó que no puede brindar datos sobre el plan para el cumplimiento de la orden judicial.

“En el marco de la normativa vigente, protocolos de conducción, se debe informar que por razones de seguridad y precautelando la integridad física del privado de libertad Luis Fernando Camacho Vaca y del personal policial designado como escolta; no se puede brindar información sobre el día, la hora y menos mediante qué medios de transporte se dará cumplimiento a la disposición de la autoridad jurisdiccional”, señala el documento remitido por Gonzales a la Dirección de Régimen Penitenciario.

La defensa del gobernador encarcelado, Martín Camacho, dio por hecho el traslado del Gobernador a Santa Cruz, aunque no hay un pronunciamiento oficial de parte del director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

“Se cumplió la ley! Se cumplió la resolución jurisdiccional. El @ElgobernadorLfc viene a SCZ para estar de forma presencial en el juicio por el caso “decretazo’” (sic), escribió desde su cuenta de X.