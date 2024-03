Supremo de EE.UU. da vía libre a Texas para detener y expulsar a migrantes

«México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas», reaccionaron desde el país vecino a la decisión de la corte.

La Corte Suprema de EE.UU. falló este martes a favor de Texas, permitiéndole la entrada en vigor de la polémica ley estatal que permite a la Policía detener y expulsar a migrantes sospechosos de entrar de forma irregular a la nación norteamericana.

La ley, conocida como SB4, quedó avalada luego de que el tribunal de mayoría conservadora rechazara una solicitud de emergencia de la Administración de Joe Biden, que estipulaba que los estados no tienen autoridad para legislar sobre inmigración.

Los tres jueces progresistas del máximo tribunal se pronunciaron en contra, pero con seis votos a favor los conservadores dieron una victoria a Texas, que desde hace meses disputaba una batalla legal contra el Gobierno federal por el manejo de la frontera.

«Texas ahora puede hacer cumplir inmediatamente su propia ley, que impone responsabilidad penal a miles de no ciudadanos y exige su expulsión a México. Esta ley alterará las sensibles relaciones exteriores» en la región, dijeron dos magistrados progresistas.

