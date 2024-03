Tarija: El agua arrastra los cuerpos de dos personas que cayeron a un barranco en su camioneta

Alertados por el accidente los Bomberos llegaron al lugar del accidente cerca de las 16:00 y pudieron comprobar que al interior del vehículo siniestrado no había ningún cuerpo por lo que comenzaron a hacer un rastrillaje por la zona.

“De momento hay dos personas recuperadas”, manifestó un sargento de apellido Flores a Play Noticias TV.

El uniformado explicó que los cuerpos fueron hallados cuatro kilómetros del lugar donde se encontraba la camioneta y pese a que se amplió el área de búsqueda, no se encontró más cuerpos por lo que en principio se presume que no hay más víctimas, aunque no descartaron regresar en caso de que se reporte que había más ocupantes en el vehículo.

La noche de este domingo los cuerpos de las dos víctimas ingresaron a la morgue del Hospital San Juan de Dios de Tarija.