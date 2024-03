Tarija: Gobierno multó a empresa contratada para el estudio de cambio de tubería en San Jacinto

Fuente: El Periódico

El gobierno nacional, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, multó a la empresa “Prisma”, que fue contratada para elaborar el estudio respecto el cambio de la tubería principal en el área de influencia del proyecto San Jacinto.

La multa, cuyo monto no fue precisado, se dio por el incumplimiento en la entrega del Estudio en el plazo contratado, y la no entrega fue porque tuvo que rehacer el levantamiento topográfico ya que elaboró, a través de drones, no sobre el terreno mismo.

La información fue confirmada por el Asambleísta departamental, Eyder Quiroga Maraz, quien dijo que la empresa estaba haciendo el levantamiento topográfico con drones, cuando en las especificaciones del contrato, hablan de que debe ser “con estación total”.

Los regantes tuvieron que observar esta situación y cuando ya estaba por cumplirse el plazo para la conclusión del estudio, que tiene un costo de 3 millones 100 mil bolivianos, financiados por el gobierno, surgieron las observaciones y la multa.

Recién entonces la empresa tuvo que efectuar el levantamiento topográfico “con estación total”, el plazo de entrega del estudio término, en consecuencia, el gobierno, que es el contratante, tuvo que imponer la multa mencionada.