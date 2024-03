“Territorialmente la zona de Pacata es de Sacaba”, alcalde Gutiérrez rechaza sentencia del TSJ a favor de Cercado

Fuente: Unitel

Por su parte, el alcalde Manfred Reyes Villa señaló que la resolución del TSJ ratifica el fallo de 1998 por parte de la Corte Suprema, por lo que instó a empezar de cero y respetar la resolución.

“Aquí nadie está queriendo avasallar nada, lo que tiene que hacerse es definirse en base a la justicia”, manifestó el burgomaestre.

Sacaba rechaza resolución

Ante la situación, desde Sacaba han indicado que no han sido notificados legalmente, además rechazan esta instancia afirmando que Cercado no puede manejar administrativamente Pacata porque legalmente no les pertenece.

“Territorialmente la zona de Pacata es de Sacaba, por lo tanto, ese supuesto auto supremo es inaplicable, inejecutable, es imposible de cumplir”, declaró Pedro Gutiérrez, alcalde de Sacaba.

Además, descalificó la resolución emitida por el Tribunal de Justicia afirmando que no tiene competencia para un asunto de límites., “para delimitar territorios entre municipios, entre provincias, es el Órgano Legislativo el único ente que tiene competencia y no así el Órgano Judicial”, dijo.

Se convocó a la Asamblea de la Sacabeñidad en la que participarán diferentes sectores, afirman que defenderán a Pacata como parte de su territorio.