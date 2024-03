Tomasa Yarhui rompe la convocatoria de las elecciones judiciales y dice que es un proceso amañado

La abogada autoidentificada como indígena impugnó su inhabilitación y advierte con recurrir a todas las instancias para que se respeten sus derechos.

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Tomasa Yarhui Jacome es una reconocida política que se destacó por haber sido la primera mujer indígena en ser parte de un gabinete ministerial y que ocupó la cartera de Asuntos Campesino, Indígenas y Pueblos Originarios en la gestión del expresidente Jorge Quiroga Ramírez, el año 2002; pero también fue concejal en el municipio de Sucre y senadora por el departamento de Chuquisaca de donde es oriunda.

Desde el año 2007 es abogada con una maestría en Derecho Constitucional, vale decir que tiene 17 años de ejercicio profesional con una vasta experiencia que -dijo- le avala para haber presentado su postulación a un lugar en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en su calidad de mujer y autoidentificada como indígena originaria campesina. Pero, la comisión mixta determinó que no cumple con los requisitos para el cargo que postula.

Este martes se presentó en las oficinas de esa instancia legislativa para impugnar la determinación tomada por los asambleístas, una vez hecha la representación conversó con la prensa para criticar el proceso de las elecciones judiciales al que calificó de amañado, además de denunciar que el Movimiento al Socialismo (MAS) solo busca una justicia que le sirva a sus propios intereses.

“Lamentablemente, se puso en duda mi autoidentificación como originaria campesina que represento al departamento de Chuquisaca y represento a nivel nacional; segundo, también pusieron en observación mi carrera como profesional, yo he salido el 2007, tengo suficiente experiencia. Desde el 2007 hasta la fecha cuento con 15 años (de ejercicio profesional), pero estos señores tampoco han contado eso”, denunció.

El momento en que Yarhui rompe la convocatoria de las judiciales. Foto: captura pantalla

Yarhui aseguró que, en el fondo, “ellos quieren hacer las elecciones judiciales, para manipular y perseguir a los opositores, perseguir a la ciudadanía que esté en contra de este gobierno, o en cualquier tema, eso es en el fondo lo que quieren; por tanto, le digo al señor Jáuregui, para mí no sirve de nada esta convocatoria, para mí esta convocatoria está amañada, esta convocatoria es farsa, esta convocatoria es para masistas mañudos y disfrazados”, espetó.

La jurista dijo que esperará el resultado de la impugnación presentada este martes y que, si la comisión no revisa la determinación, acudirá a todas las instancias que correspondan para denunciar a los miembros de la comisión por actos de racismo y discriminación contra una mujer que, además, es representante de los pueblos indígena originario campesinos de Chuquisaca.

“Yo no voy a permitir que me discriminen, no voy a permitir que se manipule mi nombre y voy a ir a todas las instancias que corresponda para denunciar el racismo y la discriminación. Estos señores que dicen que no van a discriminar, que convocan a las mujeres, este es amañado, para que no nos presentemos los indígenas, los abogados profesionales en el campo y después van a decir que no habíamos presentado, que no existen mujeres, que no existen indígenas y van a anular estas elecciones”, sentenció.