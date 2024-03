Tras recorrer urbanización Gramadal, Arce anuncia que gestionan crédito internacional para la reconstrucción de zonas afectadas

El alcalde Arias calculó que la reconstrucción de las zonas paceñas afectadas costará al menos Bs 240 millones.

eju.tv / Video: Gigavisión

Lidia Mamani / La Paz

Luego de hacer un recorrido por la urbanización afectada Gramadal, en la zona Sur de la ciudad de La Paz, que junto Aranjuez, Amor de Dios y Següencoma Bajo, entre otras, fueron afectadas por el desborde de ríos a causa de las lluvias intensas, el presidente Luis Arce afirmó este jueves por la tarde que el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, gestiona un crédito internacional, que será destinado para la reconstrucción de zonas afectadas en el país.

“Nosotros hemos instruido al ministro de Planificación, que hace semana y media está gestando los recursos de organismos internacionales para poder hacer la reconstrucción, en algún momento las lluvias van a cesar y viene la etapa más dura, viene la reconstrucción y eso llevará recursos, tiempo y una buena planificación, por lo tanto, ya estamos haciendo las gestiones”, anticipó el mandatario, sin detallar el organismo internacional con la que se conversa ni el monto solicitado.

Ante esto, manifestó que esperan que la Asamblea Legislativa acompañe con su aprobación, de no hacerlo, no sabrán qué pensar de los parlamentarios, quienes no ven el dolor de la gente, ya que las afectaciones no solamente se dan en La Paz, sino en Pando, Cochabamba, Potosí y otras regiones, del que hacen seguimiento.

“Hemos venido a inspeccionar el avance de los trabajos, del que vemos que hay un buen trabajo y nos vamos contentos, hubo una buena planificación de parte del Ministerio de Defensa, que dirige este trabajo en la ciudad de La Paz y creemos que ya le estamos dando alivio a mucha gente que estaba acá (..)”, manifestó Arce.

Sobre la reconstrucción de las zonas afectadas, el alcalde Iván Arias afirmó anoche que se presentó un borrador y del que se calculó que se requerirán alrededor de 240 millones de bolivianos para mejorar las viejas y antiguas bóvedas que se tienen, ya que la población ha crecido.

“Es un monto que se tiene que buscar de algún lado, pedimos al Concejo que autorice a buscar un crédito, por ejemplo, hoy los vecinos de Aruntaya incitados por un concejal del MAS, pedían embovedado Aruntaya, para el cual se requieren Bs 30 millones y eso sólo se hace con crédito y la Alcaldía sí tiene capacidad de pago”, afirmó en contacto con Cadena A.