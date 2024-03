Trópico advierte al Gobierno: ‘si nos sigue provocando, nos va a ver pronto en bloqueo’

La Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba denunció que el Gobierno está provocando a la región con restricciones de combustible para piscicultores y la arremetida política contra Evo Morales, por lo cual advirtió con volver a las medidas de presión.

“Si el Gobierno nos sigue provocando, nos va a ver muy pronto nuevamente en las calles, en bloqueo nacional de caminos”, manifestó el dirigente David Veizaga.

Los dirigentes denunciaron que el Gobierno ha rechazado las autorizaciones para compra de combustible que han solicitado piscicultores del Trópico, lo cual pone en peligro su producción, toda vez que requieren del insumo para oxigenar los estanques.

“Nos deben atender, caso contrario nos vemos obligados a salir a las calles, porque es un tema muy importante la producción con los piscicultores, no puede esperar”, señaló la ejecutiva de mujeres de las Seis Federaciones, María Ledezma.

Explicó que en La Paz se ha rechazado los trámites de piscicultores que requieren el combustible, sin dar mayor respuesta.

“Muchas veces el Gobierno siempre funciona con bloqueo de caminos. Nos está obligando, esta necesidad que tenemos nos va a obligar a salir a las calles”, agregó Ledezma.

En el tema político, las federaciones del Trópico denunciaron la intervención del Gobierno en temas sindicales, sobre todo los sucesos de la semana pasada en Chuquisaca, donde un sector de “Bartolinas” generó hechos de violencia y abucheos, durante una presencia de Evo Morales.

Los dirigentes denunciaron que los sucesos de Chuquisaca, contra Evo Morales, fueron organizados por funcionarias del Gobierno.

“Nosotros no vamos a permitir que nos quiten la voz, la libertad de expresión y ustedes los medios de comunicación son testigos, cuando nuestros derechos civiles y políticos de los pueblos indígenas originarios campesinos no son respetados, no nos queda otro mecanismo para hacernos respetar que salir a las calles”, advirtió David Veizaga.

Recordó que en el tema de las elecciones judiciales, recién se aprobó la ley cuando hubo bloqueo de caminos, por lo cual ahora de la misma manera volverían a la misma medida de presión.