Una hija de Bruce Willis reveló con humor que fue diagnosticada con autismo

Tallulah Willis aseguró que la noticia le cambió la vida

Por Uriel Monterrubio





Tallulah Willis compartió que fue diagnosticada con autismo en el verano de 2023

(Créditos: Instagram/Tallulah Willis)

Fuente: infobae.com

Tallulah Willis, hija de las estrellas de Hollywood Demi Moore y Bruce Willis, ha revelado en sus redes sociales que recientemente fue diagnosticada con autismo.

Tallulah compartió la noticia con humor, mostrando un video cuando era una niña mientras su padre la sostenía en brazos. En el video, Bruce conversa con los medios de comunicación y Tallulah se la pasa jugando con su rostro de una manera poco convencional. “Dime que eres autista sin decirme que eres autista”, fue el mensaje con el que Willis acompañó su video, reiterando que desde entonces ya mostraba comportamientos indicativos de su condición.

La revelación de Tallulah provocó una ola de apoyo y preguntas por parte de sus seguidores. Algunos aseguraron que la gente como Tallulah hacen del mundo un lugar mejor, mientras que otros la cuestionaron sobre cuándo fue que recibió el diagnostico. Willis reveló que fue el verano pasado cuando descubrió que era una mujer autista, asegurando que caer en cuenta de su condición, “le cambió la vida”.

El autismo, según define Autism Speaks, es un espectro de condiciones que presenta desafíos en las habilidades sociales y en la comunicación verbal y no verbal. Generalmente, los signos de autismo comienzan a notarse entre los 2 y 3 años de edad, aunque a menudo pueden pasarse por alto debido a la variabilidad en el espectro autista y las diferentes perspectivas de los pediatras antes de establecer un diagnóstico.

Willis ha mantenido una comunicación franca con sus seguidores respecto a su salud mental y física. Recientemente, compartió en Instagram su lucha contra los trastornos alimenticios, subrayando cómo en ocasiones idealizaba la figura que tenía mientras sufría de anorexia nerviosa.

Junto a una reflexión, publicó una serie de fotografías de su infancia, expresando un deseo de ofrecerle abundancia y vitalidad a su yo más joven, a pesar de sentirse atraída por un antiguo deseo de compararse con lo que consideraba una “mejor” versión de sí misma.

“Esta pequeña raggymuffin es tan especial y es extraño saber eso y querer darle abundancia y vitalidad ¡VIDA! mientras que en el mismo momento me siento arrastrada por un viejo deseo, desde lo más profundo de la barriga, de compararme con la “mejor” versión de mí. Y está bien estar en medio del desorden y no tenerlo todo resuelto todavía”, escribió en su momento Tallulah.

La segunda hija de Bruce Willis y Demi Moore también ha brindado varias actualizaciones del estado de salud de su padre, quien desde principios de 2023 se reveló que padece de demencia frontotemporal.

La salud de Bruce ha mermado constantemente, pero a pesar de todo, Tallulah asegura que el actor no ha cambiado mucho, además de que en esta difícil situación, continúa sintiendo su amor.

“Es él mismo, que creo que en este sentido he aprendido que es lo mejor que se puede pedir. Veo amor cuando estoy con él, y es mi padre y me quiere, lo que es realmente especial”.

Irónicamente, Tallulah ha desarrollado una relación muy cercana con su padre gracias a la enfermedad que lo aqueja. No obstante, no siempre fue así. Antes de que Bruce fuera diagnosticado con demencia, Tallulah creía que su padre simplemente la ignoraba, desarrollándole muchas inseguridades.

“Yo sabía que algo iba mal desde hacía mucho tiempo. Empezó con una especie de falta de respuesta vaga, que la familia atribuyó a la pérdida de audición de Hollywood (…) Más tarde, esa falta de respuesta se amplió y a veces me lo tomaba como algo personal. Había tenido dos hijos con mi madrastra, Emma Heming Willis, y yo pensaba que había perdido el interés por mí. Aunque esto no podía estar más lejos de la realidad, mi cerebro adolescente se torturaba con algunas matemáticas defectuosas: ‘No soy lo bastante guapa para mi madre, no soy lo bastante interesante para mi padre’”.