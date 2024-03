Viceministro de Salud sospecha que el primer caso de sarampión confirmado en Bolivia fue importado de Argentina

La niña “no tenía una sola dosis de sus vacunas (…), entonces, eso es de preocupación, pero de esa preocupación hemos pasado a la ocupación con los directores de los Sedes (servicios departamentales de salud) reunidos el lunes, y se determinó acciones nacionales, todos están tomando las previsiones para recuperar a los niños no vacunados”, indicó el viceministro.

Esa situación “se ha sostenido así, no se ha recuperado, hay niños que se han desfasado (con sus vacunas) como es el caso de esta niña. Entonces, tenemos un acúmulo de lo que llamamos ‘susceptibles’, no logramos llegar al 100% de todos los niños, (es decir) a ese acúmulo de susceptibles, esos niños no vacunados que se van sumando cada año”, lamentó.