El viceministro de Vigilancia Epidemiológica, Max Enríquez, aseguró que, tras la firma de un acuerdo entre el Gobierno y los gobiernos departamentales, los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) buscarán a todos los niños que no estén vacunados contra el sarampión para completar sus esquemas de inmunización.

El Ministerio de Salud y los Sedes firmaron un compromiso para completar los esquemas de vacunación con el objetivo de controlar y mitigar la propagación de enfermedades prevenibles por vacuna, como el reciente caso de sarampión.

En entrevista con La Razón Radio, explicó que el último caso de sarampión que se reportó en Bermejo fue por la falta de vacunación de la menor. Según Enríquez, la enfermedad volvió a aparecer en la región a causa del descuido por el COVID-19.

“No estaba erradicada, estábamos en proceso de eliminación de la enfermedad”, aclaró.

Recomendó a la población y, sobre todo, a los padres de familia, contemplar el sistema de vacunación, para que los niños reciban la primera dosis al año de vida. “Los Sedes ya están activando los mecanismos para encontrar a niños que les falta completar los esquemas”.

Los síntomas de la enfermedad son fiebre, erupción cutánea, conjuntivitis y tos.

“Aparecen unas manchas atrás de las orejas y se va extendiendo al resto del cuerpo”.

Instó a la población a acudir a un centro médico en caso de presentar cualquier síntoma, debido a que la enfermedad se propaga más rápido que el COVID-19. “Frente a manchas, frente a fiebre inmediatamente a un hospital”.

Respecto al dengue, informó que no ya no hay epidemia por la enfermedad como el año pasado y recomendó no acumular agua en recipientes, donde se generan nidos de mosquitos que propagan el dengue.

“Hemos desplazado gente hacia el Chapare para ayudar a la contención y prevención de la enfermedad”, explicó.

A su vez, informó que se hicieron varias mingas en el departamento de Beni y Santa Cruz para evitar la propagación de la enfermedad.

Sobre la coordinación con las autoridades de salud en Santa Cruz, afirmó que el Gobierno tiene una relación “muy buena” con el director del Sedes de ese departamento.