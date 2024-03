Vocal del TED del Beni presenta su renuncia tras postular al Tribunal Constitucional Plurinacional

El exvocal dijo que siempre actuó bajo los principios de transparencia, ética y unidad en los diferentes cargos que desempeño, aseguró que en esta oportunidad será de la misma forma.

Tras presentar su postulación al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) del Beni Carlos Ortiz Quezada presentó este lunes su renuncia irrevocable a ese cargo.

“Con mucho pesar comunico la decisión que he tomado en el seno de mi familia de presentar mi renuncia como vocal del Tribunal Electoral Departamental del Beni, entidad que me acogió la mayor parte de mi vida profesional y ahora tomo la decisión de presentar mi renuncia irrevocable”, informó el vocal en conferencia de prensa.

Ortiz fue designado como vocal de esa instancia electoral por el presidente Luis Arce, a través del Decreto Supremo 4529, aprobado el 29 de junio de 2021. hecho que fue cuestionado por los opositores ya que fue participe de la inhabilitación de los candidatos de Unidad Demócrata en 2015

En ese sentido, el exvocal dijo que siempre actuó bajo los principios de transparencia, ética y unidad en los diferentes cargos que desempeño, aseguró que en esta oportunidad será de la misma forma.

“Luego de hacer un análisis, he decidido proyectarme como postulante al Tribunal Constitucional Plurinacional por el departamento del Beni, dentro de mi carrera profesional la he realizado con altos principios de transparencia, ética y unidad y esta vez no será la excepción”, manifestó.

Más temprano, el ministro de Justicia, Iván Lima, observó las postulaciones a las elecciones judiciales del vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe y del vocal del TED del Beni por ser juez y parte en el proceso, pidió que renuncien a sus cargos.

“Al vocal del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Tahuichi, y al vocal del Tribunal Electoral Departamental del Beni, el doctor Carlos Ortiz, los invito a ambos a que puedan presentar su renuncia, uno no puede ser juez y parte. En términos futbolísticos, uno no puede ser el árbitro y jugar el partido”, señaló.

En 2015, cuando Ortiz fue presidente del TED de Beni anuló la personaría jurídica de Unidad Demócrata (UD) dejando al candidato a la gobernación de esa región, Ernesto Suárez, y otros 227 postulantes para alcaldes, concejales y asambleístas departamentales fuera de la carrera electoral.

En 2017, Ortiz fue cuestionado porque formó parte de la delegación de evaluación del sistema universitario en el anterior proceso de preselección de postulantes a los altos cargos del Órgano Judicial. Fue representante de la Universidad Autónoma de Beni (UAB).

