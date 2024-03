X cada vez tiene menos usuarios: esta es la cifra real de personas que usan la red social de Elon Musk

X parece no remontar su mala situación y mes a mes la cifra de usuarios sigue cayendo. La llegada de Elon Musk no ha cambiado el descenso, a pesar de la llegada de nuevas funciones y los proyectos que hay a futuro.

Al contrario de lo que se podría esperar, la adquisición del dueño de Tesla, ha generado que la tendencia de descenso sea cada vez más frecuente y se presente una caída constante en el número de usuarios activos diarios. Esta disminución ha sido revelada por datos recopilados por firmas de investigación, arrojando un panorama preocupante sobre la situación actual de la plataforma y sus desafíos para mantener su posición en el mercado de redes sociales.

Cuántos usuarios tiene X

Según datos de Sensor Tower, una firma de inteligencia de mercado con sede en San Francisco, en febrero pasado, la cantidad de usuarios activos diarios en la aplicación móvil de X en los Estados Unidos cayó un 18% con respecto al año anterior, totalizando 27 millones.

Esta tendencia negativa se ha mantenido desde noviembre de 2022, el primer mes completo bajo la propiedad de Musk, lo que indica una preocupante falta de crecimiento y, en cambio, una constante disminución en la base de usuarios de la plataforma.

A nivel mundial, la situación no es menos sombría, con una disminución del 15% en los usuarios activos diarios en la aplicación móvil de X, lo que llevó la cifra a 174 millones en febrero, según los datos de Sensor Tower. Una situación que se contrasta con lo que sucede en otras plataformas, que han experimentado modestos aumentos en sus bases de usuarios durante el mismo período.

Por qué X cada vez tiene menos usuarios

Los análisis sugieren que varias razones podrían estar detrás de esta caída en la popularidad de X. Entre ellas se encuentra una posible frustración de los usuarios debido al contenido controvertido y la relajación de las reglas de moderación de contenido bajo la propiedad de Musk. Se ha observado que la plataforma ha permitido un contenido más polémico, lo que podría haber alejado parte de su base de usuarios.

Otro factor crucial podría ser la creciente competencia de plataformas de video de corta duración, como Instagram y TikTok, que han logrado atraer a una audiencia joven con contenido visualmente atractivo y formatos innovadores. A medida que estas plataformas continúan expandiéndose y capturando la atención de los usuarios, X ha luchado por mantener su atractivo entre las generaciones más jóvenes.

La estrategia de negocio de Musk también ha sido cuestionada, con la transición de X de un modelo publicitario casi exclusivo a uno que incluye cuatro niveles de suscripción. Aunque esta medida podría haber sido diseñada para diversificar los ingresos de la plataforma, algunos analistas se preguntan si ha sido efectiva o si ha contribuido a la disminución en la base de usuarios.

Además de usuarios, los anunciantes también se están yendo la plataforma. Según Sensor Tower, 75 de los 100 principales anunciantes en los Estados Unidos han cesado el gasto publicitario en la plataforma, especialmente después de que Musk permitiera públicamente teorías de conspiración antisemitas.

FILE PHOTO: Elon Musk, CEO of SpaceX and Tesla and owner of X, formerly known as Twitter, attends the Viva Technology conference dedicated to innovation and startups at the Porte de Versailles exhibition centre in Paris, France, June 16, 2023. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo