Yapacaní: Evo arremete contra Arce y habla de “recuperar” a simpatizantes “confundidos”

Fuente: ANF

Acompañado de una caravana de motociclistas, el expresidente y líder del movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales llegó hasta el municipio de Yapacaní en Santa Cruz para celebrar el 29 aniversario del partido azul. Durante su intervención, el exmandatario fustigó la administración de Luis Arce, además planteó recuperar a dirigente afines a su instrumento político.

El evento que se realizó en un coliseo deportivo de Yapacaní, comenzó desde tempranas horas de este sábado y estuvo amenizado por diferentes grupos musicales. Durante la intervención en horas de la tarde, Morales reiteró su habilitación como candidato para las elecciones generales del 2025.

Cuestionó que el gobierno de Luis Arce y sus seguidores intenten inhabilitarlo y proscribir la sigla del MAS. Agregó que esa acciones solo buscan desmoralizar y espantar.

“Permanentemente repiten que Evo está inhabilitado, eso es para desmoralizar, espantar y hacer dudar al pueblo boliviano. Juristas nacionales e internacionales ratificaron que Evo está habilitado como candidato 2025-2030”, afirmó.

El exmandatario afirmó que Arce y Choquehuanca incumplieron tres acuerdos tras llegar al poder.

“Teníamos tres planes, primero, luchar por recuperar la democracia; segundo, recuperar el compromiso era recuperar la economía, ese plante teníamos, ahora estamos peor que con Añez (…) y tercero, ¿cuál era la misión del Gobierno? castigar a los golpistas por genocidio debido a las masacres de Senkata y Sacaba, no hay, ya han pasado tres años y medio, pero no hay ningún genocida en la cárcel”, fustigó.

“Recuperar compañeros”

Morales señaló que planean recuperar a simpatizante del partido azul “confundidos”. Aseveró que mucho de los seguidores del MAS, entre ellos alcaldes y dirigentes son sometidos a abusos por parte del Gobierno por obras.

“Es importante como recuperar algunos compañeros que están confundidos. A algunos alcaldes, los somete el gobierno con sus proyectos y eso se parece a las políticas del imperio, la guerra fría, contra el terrorismo (…) cómo es posible que el gobierno de Lucho y David, diga si es evista no tiene proyecto, si es arcista tiene proyecto. Y cuando los dirigentes levantan la voz, ya no tienen pisada a los ministerios, qué eso, no entiendo. Por eso me dicen (los dirigentes), ‘Evo yo estoy contigo, estoy aguantando por los proyectos’, el próximo año ya se van a liberar. Hermanos paciencia, paciencia”, remarcó.

El líder del MAS recordó que en un congreso en el Trópico se le pidió a Arce cambiar a ministros, pero desoyó a los militantes y consideró que es situación hace que gestión no mejore.

“Hemos pedido al gobierno que mejore sus ministros. Ojalá pueda mejorar o cambiar a ministros corruptos, que protegen el narcotráfico y así pueda mejorar su gestión. Cada semana se sabe cuántas toneladas de droga sale de Bolivia, no se puede entender eso”, indicó.

Además en su discurso lanzó alunas propuestas de tinte electoral, entre ellos un aguinaldo de la Renta Dignidad para los adultos mayores e incluso, planteó que los universitario obtenga su título profesional en el último año de carrera. También planteó que el Gobierno otorgue créditos a los profesionales para que continúen con especialidades.

“Cuando uno acaba la carrera me informan que tienen que trabajar dos tres años, hay chicas d meseras, cocinera, niñera, estudian. Hay chicos carpinteros, vendiendo combustible trabajan y estudian, terminan la u y necesita 14 mil bolivianos para su título de profesión e igual trabajando a veces no consigue esa plata. Acaba derechos, ingeniería, y abandona, estoy debatiendo con algunos, eso debería ser como salir bachiller, termina la carrera y se va con su título de profesional, pero además de eso, para que haga diplomado, maestría, doctorado me dicen que, el gobierno debe dar crédito para que siga estudiando”, señaló.