Zapata ante el tribunal dice que su hijo se quedó con el progenitor (Evo Morales)

Gabriela Zapata Montaño declaró la pasada semana -en el juicio por el delito de trata de personas en el Tribunal Cuarto de Sentencia- que el hijo que tuvo con el exmandatario, se quedó desde su nacimiento con el progenitor, es decir con Evo Morales.

Fuente: ANF

Zapata fue interrogada en el juicio para saber qué realmente ha sucedido con el niño E.F.M.Z. Uno de los abogados indagó sobre el tema – ¿En poder de quién estaba el niño? – a lo que ella respondió “Estaba en poder del progenitor”.

Insistió que “Desde que ha nacido el menor de edad ha estado en poder del progenitor; cuando yo me separo y me caso, no he vuelto a saber absolutamente nada”, según publicó el portal Rimaypampa.

No obstante, en junio de 2017, Zapata, a través de su abogado Jorge Tamayo, dijo que nunca existió el “hijo” que durante mucho tiempo aseguró que tuvo con el entonces presidente Morales en 2007.

“Yo me remito a lo que dice mi cliente y mi cliente ha manifestado que nunca ha existido”, afirmó en ese tiempo Tamayo, al ser consultado sobre la inexistencia física del menor, que fue establecida en 2016 en una resolución judicial.

La mujer en su declaración ante el tribunal también señaló que la última vez que vio al niño fue “En octubre del 2009, y he presentado en pruebas igual”. Precisó que contrató al exrector de la UMSA Waldo Albarracín a propósito de un altercado con Morales.

Explicó que la pelea fue porque le “quitaron” al menor, ya que le indicaron que Morales se lo llevaría “para hacerlo tratar”, aunque desconoció a dónde lo llevarían. Asimismo, dijo que el niño tenía un problema de salud de “obstrucción en la válvula superior de la aurícula”.

Según el certificado de nacimiento, el hijo de Evo Morales y Gabriela Zapata nació en 2007 en la ciudad de La Paz y registrado en Cochabamba.

El 3 de febrero de 2016, el periodista Carlos Valverde publica el certificado de nacimiento. Dos días después, el 5 de febrero, el entonces presidente Evo Morales admitió que tuvo un hijo con Zapata, pero que había muerto.

“Evidentemente a Gabriela Zapata Montaño la conocí el 2005. La verdad que era mi pareja el 2007, tuvimos un bebé y lamentablemente, nuestra mala suerte falleció. Tuvimos algunos problemas y a partir de ese momento nos distanciamos”, explicó Morales en una rueda de prensa.

Pero en octubre de 2016, Morales manifestó que de acuerdo a una investigación se estableció que nunca existió un hijo de él con su expareja Gabriela Zapata. «Yo recién empecé a investigar. Soy sincero. No es que el niño ha muerto. No había habido el niño», sostuvo.

Las versiones sobre el tema son diversas, se dijo que había nacido, que estaba enfermo, que había fallecido, que no estaba en el país, al final que “nunca existió”.

El actual juicio se activó después de ocho años. Zapata ya cumplió una pena en la cárcel de Miraflores, actualmente vive en Cochabamba y reapareció cuando inicio el juicio por el delito de trata y tráfico de personas.

Varias personas están vinculadas al presunto acto de suplantación del “hijo” de Morales.

/ANF/