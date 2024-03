Zapata asegura que inscribió a hijo junto con Evo y dice que su aprehensión fue acordada en medio de presiones

Esta es la declaración que presentó Zapata ante la autoridad jurisdiccional.

-¿Quién lo ha inscrito?

-El que hace todos los actos es mi excompañero.

-¿Usted como madre ha ido a firmar el certificado ante alguna oficialía de registro?

-Bueno, él me ha llevado a que vayamos a hacer el registro. Los dos hemos ido, como ha declarado la oficial del Registro Civil.

-¿Cómo se llama la oficial de registro?

– Iveth E.

– ¿Cuándo lo han registrado?

– Cerca de unos meses después que ha nacido.

Además, añade que “en fecha 6 de febrero del año 2016, mi persona ha sido presionada por altas autoridades de Gobierno que se hubiesen comunicado conmigo para que yo presente una declaración en el Hotel Presidente”.

“Y es así que mi compañero, después de cinco días, sale y da esa versión, en contrariedad a lo que indica el Ministerio Público”, afirma.

En ese contexto, asegura que Morales “indica y manifiesta que el niño habría nacido y había fallecido a los tres meses de edad, que supuestamente yo le había comunicado y que no me veía con él desde el año 2007”.

Aprehensión

Pero no es todo. Zapata además indicó que su aprehensión en 2016 fue acordada con el Gobierno Morales. Asegura que le avisaron que iba a ser detenida el 26 de febrero de ese año para atribuir al caso la derrota en el referéndum del 21 de febrero de ese año que Morales había impulsado.

Los supuestos negociados con la firma CAMC y el caso del supuesto hijo salieron a la luz precisamente antes del referéndum en el que se rechazó una nueva repostulación de Morales para los comicios presidenciales.

“He sido convocada a una reunión por altas autoridades de Estado, donde se me presionaba que dé y brinde varias declaraciones en medios de comunicación”, dice Zapata.

“Anteriormente, vino el tema del 21 de febrero, se perdió el referéndum y mi persona fue convocada en fecha 24-25 al sector de Huajchilla, a Flor de Liz, que es como un centro de convenciones, donde estaban haciendo la evaluación del referéndum”.

Acto seguido, afirma: “Y se me había comunicado que yo tenía que colaborar, que se me iba a detener dos días después. Alrededor de las 11 y 12 de la noche llega la Fiscalía, el doctor Edwin Blanco, y me hace leer ciertas cosas y yo tenía la orden de no declarar”

“No declaro y me trasladan a las celdas de la Felcc de acá. Ese día he guardado detención, sí me han visitado personas indicándome que por favor me calme, que me mantenga tranquila”, añade.

La defensa legal de la supuesta tía Zapata considera que Morales, además del vicepresidente Álvaro García deben declarar por este caso, además otras exautoridades a las que hace referencia la mujer.