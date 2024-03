Zapata dice ante Tribunal que entrevista “asquerosa” difundida por ATB fue armada por Carlos Romero

Fuente: ANF

La Paz.- A un año de la revelación del caso Zapata, la red ATB difundía el domingo 19 de febrero de 2017 a las 21:00 la “entrevista exclusiva” con la expareja del Presidente de entonces, Evo Morales. “Zapata revela todos los secretos”, titulaba el material que, en ese momento, se creía había sido producido por ese medio de comunicación. El pasado 4 de marzo, Gabriela Zapata reveló que esa entrevista fue armada por Carlos Romero, ministro de Gobierno aquella vez.

“Un año posterior a que sucede todo esto, el doctor Carlos Romero, como siempre se comunicaba a través de capitanes, me indica que por favor haga una entrevista en el canal ATB; que colabore con el poder”, declaró ante los jueces del Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de La Paz, en la demanda que Evo Morales presentó por intentar suplantar al hijo de ambos por otro niño.

En esa entrevista, Gabriela Zapata aparece llorosa, dice que fue utilizada por políticos opositores (Samuel Doria Medina, Jaime Navarro, Arturo Murillo, Eduardo León), indica que se montó una tramoya sobre el supuesto hijo de Evo Morales y, finalmente, niega la existencia del niño.

“Se me ha obligado a decir que el niño no existe”, afirmó siete años después de su aparición en ATB y aseguró que para esa entrevista fue sacada de su celda a las 2 de la mañana, según la nota del periodista Andrés Gómez publicada en el portal Rimaypampa.

Aquella vez, periodistas cuestionaron el material difundido por ATB porque no cumplía las características de una entrevista periodística.

«Fue incluso más burdo de lo que imaginé. Ni siquiera disimula ser una entrevista. Yo despediría al guionista y al que realizó la edición. Y, obvio, a los que idearon ese operativo editorial tan barato. Tengo mucha gente amiga en ATB, pero eso que acaban de pasar es una vergüenza para el periodismo», apuntó el periodista Boris Miranda (QEPD).

El también periodista John Arandia escribió en Twitter: «¿Entrevista? El monólogo o la «solicitada» de Gabriela Zapata».

El 4 de marzo, los jueces del Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de La Paz y las personas que participaron en esa audiencia se enteraron que el material fue ideado por el exministro de Gobierno Carlos Romero para desvincular a Evo Morales de su responsabilidad en el caso tráfico de influencias y tapar la existencia de su hijo procreado con Zapata.

“Me indica que por favor haga una entrevista en el canal ATB, que colabore con el poder (porque) hay muchas dudas en la sociedad con este tema (caso tráfico de influencias y el hijo desaparecido). Tenía que decir que el niño nunca ha existido. De mí nunca ha salido esa versión, del poder ha salido esa versión”, aseguró la expareja de Morales.

En la misma audiencia, Gabriela Zapata dijo que para la entrevista en ATB “su persona ha sido sacada a las dos de la mañana” de su celda cuando ya estaba durmiendo.

“Mi persona se ha rehusado completamente. Se me ha amenazado con muchas cosas. Cuando uno está privado de libertad lo primero que uno piensa es en lo que más quiere, en mi hija. Cada que yo le llamaba a mi niña, mi niña me decía: mamá cuándo vas a volver. He creído en ellos una vez más. He creído y he cedido a eso por obtener mi libertad. Cuando uno está privado de libertad, cede a mucha coerción”, indicó.

Inmediatamente después de la difusión del material televisivo, decenas de ciudadanos cuestionaron a través de las redes sociales a ATB.

“Señores ATB, con el respeto que se merecen, pero desde cuando ustedes dejaron de ser responsables y profesionales con su trabajo. ¿Dónde está la entrevista? Yo veo a una persona volviendo a decir su versión de tantas que dijo y no veo quién la entreviste o pregunte. ¿Será eso una entrevista?”, escribió una persona identificada con la cuenta @willve4398

“Nótese y que quede claro que este supuesto descargo no cuenta con la continuidad original. Es decir, fue cortado y editado en partes al Igual que la grabación. Fue hecha como mínimo en 3 días diferentes. Nótese el peinado ladeado del moño de Zapata. Nótese la posición del micrófono de solapa o lavalier. El cambio de entorno acústico del minuto 15:25 en el instante donde casi se equivoca al decir: Agradecerte por el espacio que yo he solicitado”, comentó @kae016

Ante los cuestionamientos de periodistas y ciudadanos, el propietario de ATB, Jaime Iturri, respondió en aquel entonces que el entrevistador no aparece porque éste solicitó reserva de fuente.

“Nosotros (ATB) solicitamos la entrevista. La señora se animó y ella nos lo pidió, pero a solicitud nuestra”, dijo a Urgente.bo y aseguró que su persona editó el material. Sin embargo, en un diálogo con el programa Encontrados, afirmó que ATB “llegó a un acuerdo económico” con el entrevistador, pero no quiso revelar el monto. Negó la participación de algún miembro del gobierno de aquella vez en la producción del material.

Siete años después, Gabriela Zapata reveló que esa entrevista fue armada por Carlos Romero y la calificó como “amoral, asquerosa y nefasta que se necesitaba para justificar el 21 de febrero”.

En abril de 2017, el Ministerio de Gobierno informó que la cuestionada entrevista a Zapata fue realizada por José Luis Colque Jiménez y el camarógrafo Cristian Ludwing Revollo, ambos integrantes del canal gubernamental BTV aquel año.

