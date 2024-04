A megaoperativo por Odalis, se suman militares, grupos antidroga, comunarios, policías, drones y helicóptero

Un helicóptero se sumó a la búsqueda de Odalis. Foto: ABI

Fuente: Brújula Digital

Grupos especiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), militares del SAR-Illimani, comunarios, cinco equipos de drones y un helicóptero se sumaron este jueves a las tareas de búsqueda de Odalis, la joven que desapareció el pasado 30 de marzo en el norte de los Yungas.

«El grupo va a hacer sobrevuelos dependiendo de la capacidad que tengamos; van a durar, más o menos, cuatro horas en el aire. Esta aeronave irá a sectores encima del río y las serranías para hacer un mejor rastrillaje», dijo uno de los uniformados del SAR – Illimani.

El helicóptero puede transportar a cuatro personas: dos rescatistas y dos operadores, pero no podrá hacer descensos. En caso de hallar alguna pista, informará y dará la localización exacta para que los equipos de tierra puedan llegar. «Tenemos de dos a tres grupos destinados a diferentes áreas para hacer un mejor rastrillaje haciendo descensos, tipo rapel para cubrir las cavidades de los cerros», agregó el uniformado.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que se sumaron 24 especialistas en las tareas de rescate y cinco drones. «Esperamos la planificación para ver si enviamos más personal o no. No nos olvidemos que es una zona tremendamente accidentada. Se necesita gente con experiencia. No podemos enviar personas sin experiencia para evitar riesgos», explicó.

Ismael Villca, director nacional de la Felcn, informó que este jueves se sumaron uniformados de la Unidad de Patrullaje Rural (Umopar). «Ellos son especialistas en desplazamiento de tierra, agua, selva y en el altiplano. Con ellos tendremos un equipo muy bien conformado con especialistas en otras áreas como rescate».

Los comunarios, como expertos de la zona, también se sumaron a las tareas de búsqueda en lugares inaccesibles, como informó Lucio Mendoza, director de Turismo de la Alcaldía de Coroico. «Buscamos la carretera hacia arriba, por el túnel pequeño. Entramos a las quebradas, pero no encontramos nada. Presumimos que al ser lugares inaccesibles podríamos encontrarla, pero no hallamos nada».

Mendoza dijo que subirán a la “carretera de la muerte” o antigua, un lugar que es mucho más accidentado. «Se sabe que, si una persona se pierde en el lugar, es muy complejo hallarla. Es un trabajo fuerte y esperamos que aparezca. Nos preocupa que el tiempo se extienda».

La secretaria de Seguridad Ciudadana, Laura Salinas, informó que se coordina con el Viceministerio de Defensa Civil el apoyo logístico como hospedaje y alimentación de los rescatistas. «Desde ayer (miércoles) que llegaron más personas y el helicóptero para intensificar la búsqueda de Odalis. Lamentablemente, no pudimos encontrar absolutamente nada, ni siquiera rastros».

