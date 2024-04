Asambleístas cruceños llegan a Piso Firme para sesionar por primera vez en este territorio

Fuente: UNITEL

Cerca de las 05:00 horas de este domingo, partieron los asambleístas cruceños hacia la comunidad de Piso Firme para realizar por primera vez una sesión de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz en este territorio.

La comitiva partió a la cabeza del presidente de la ALD, Zvonko Maktovic, quien la pasada jornada informó de que se decidió adelantar para este domingo la sesión que en principio estaba prevista a realizarse el martes 9 de abril.

La autoridad departamental manifestó que la determinación se tomó después de conocerse que una sala constitucional de Beni ordenó frenar dicha sesión.

“Hasta hoy (sábado) no hemos sido notificados, no me puedo manifestar sobre un tema que desconozco”, dijo Maktovic en contacto con UNITEL el sábado.

La nueva convocatoria a la sesión extraordinaria en Piso Firme lleva la fecha del 5 de abril y especifica que se realizará el domingo 7 de abril a las 20:00 en el cabildo de la comunidad.

Están agendados dos puntos, el primero es la entrega de reconocimiento, mientras que en el segundo está previsto abordar el proyecto de ley para la delimitación y demarcación de límites entre los departamentos de Santa Cruz y Beni, “resguardando la integridad territorial y voluntad soberana de la comunidad indígena chiquitana de Piso Firme”.

Los asambleístas cruceños ya se encuentran en Piso Firme para iniciar con las actividades programadas para esta jornada.