Asambleístas piden al gobierno transparentar la situación económica del país

El analista Gonzalo Chávez se suma también a las voces que critican el manejo económico gubernamental

eju.tv / Videos: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Este miércoles se conoció que el Banco Mundial (BM) bajó la perspectiva de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país de 1,5% a 1,4%, en contraste con la posición del gobierno de Luis Arce que proyectó en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 un aumento del PIB del 3,71% y una inflación del 3,60% en este año, lo que fue ratificado por el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, hace unas semanas.

En ese sentido, legisladores de oposición y del ala ‘evista’ afriman que las malas políticas económicas impulsadas por el gobierno de Arce fueron determinantes para que el país se encuentre en una crisis que se refleja en diferentes aspectos y afecta al grueso de la población. El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Luis Porcel, pidió a la actual gestión que sea honesta con el pueblo boliviano.

“El presidente, el equipo económico del presidente y todo el poder ejecutivo no son transparentes y no son honestos con el país, tiene que decirnos la verdad; cómo van a justificar, cómo van a solventar las importaciones de este año que necesitamos aproximadamente 900 millones de dólares cada mes, y no hay plata en el banco (BCB) y el banco oculta la cabeza y no dice nada acerca de las reservas”, refirió.

Porcel recordó que no solo el BM informó sobre las pobres perspectivas de crecimiento del país, otros organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) también reflejaron en sus informes esa perspectiva por debajo del dos por ciento y que, para él, ni siquiera sobrepasará el uno por ciento.

“Las razones son más que conocidas, déficit comercial permanente, el año pasado hemos perdido más de 600 millones de dólares, este año también está con déficit la balanza comercial, no hay dólares, no hay combustible, no tenemos gas para exportar y hay una serie de ineficiencias, el ejecutivo dice la asamblea no nos aprueba los préstamos, pero el año pasado se aprobó 60 millones de dólares para dos aeropuertos, vayan a ver si se ha movido una piedra”, subrayó.

El diputado del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS), Héctor Arce, fue más virulento al cuestionar la capacidad del primer mandatario para afrontar la crisis, porque dijo que no tiene ideas y propuestas que permitan revertir la situación y vislumbrar una alternativa de desarrollo económico para proyectar mejores niveles de crecimiento.

“La proyección de 1,4% que le da el Banco Mundial hace ver a Lucho Arce que no es más que un simple cajero, recaudador durante catorce años, carente de ideas y de propuestas para reactivar la economía del país, para generar inversión pública en el país con transparencia. Ahora entiendo, lo poco que existe de plata para la inversión es para que estos delincuentes se roben la plata del pueblo boliviano”, enfatizó.

Asimismo, dijo que el presidente del Estado vive en una burbuja de cristal, porque niega la crisis y habla de una realidad que no corresponde a la situación actual del país con argumentos como que Bolivia tiene una de las proyecciones económicas más alentadoras, o que tiene uno de los más altos índices de empleabilidad de la región.

“Estoy seguro de que Lucho Arce es presidente de Alicia en el país de las maravillas, Lucho Arce no es presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, si va a comprar dólar le van a vender a 8 u 9, no hay dólares, hay escasez de gasolina, hay escasez de diésel, la tasa para comprar e importar equipos ha subido hasta el 25 por ciento”, aseveró, además de recordar que la situación económica ha afectado seriamente el empleo.

Chávez cuestiona los argumentos del gobierno sobre la situación económica. Foto: ANF

El analista económico Gonzalo Chávez se refirió a la proyección del BM sobre el crecimiento económico de Bolivia y calificó el descenso de la cifra como una ‘mala noticia’ para el gobierno de Arce, que trata de reflejar desesperadamente que la economía del país es estable y culpa a los legisladores de boicotear su gestión al no aprobar los créditos en la asamblea legislativa.

“Son malas noticias para el Gobierno en un contexto donde desesperadamente quiere mostrar que la economía boliviana está bien y que los problemas que tienen es resultado de un contexto internacional difícil, ahora ha entrado con la nueva hipótesis que hay un boicot sobre la economía boliviana, ahora probablemente diga que el Banco Mundial se unió a la conspiración”, puntualizó.