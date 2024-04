Audiencia de Camacho: Gobierno ofrece garantías a tribunal cruceño para trasladarse a Chonchocoro

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, desahució el sábado el traslado del gobernador electo Luis Fernando Camacho a Santa Cruz por la cercanía al inicio del proceso Golpe I. Sin embargo, ofreció garantías al tribunal cruceño para que se traslade al penal de Chonchocoro donde la exautoridad se encuentra recluida

El gobernador electo Luis Fernando Camacho. Foto:Unitel

Fuente: Brújula Digital

.“Hemos manifestado que si el Tribunal de Sentencia del departamento de Santa Cruz por el caso decretazo -no los otros casos- manifiesta que quiere llevar la audiencia de manera presencial, él (en referencia al tribunal cruceño) tiene todas las garantías para trasladarse al departamento de La Paz, al centro penitenciario de Chonchocoro y llevar ahí la audiencia correspondiente. De acuerdo a los elementos del Ministerio Público y las partes pueda llevar adelante la sanción correspondiente”, declaró la autoridad de Gobierno.

Camacho fue notificado con la orden de su traslado de la cárcel de Chonchocoro a la ciudad de Santa Cruz, donde el 11 del presente mes tendría que asistir a una audiencia presencial por el caso Decretazo. La defensa de la autoridad cruceña informó que solo falta fijar el día del viaje, que será coordinado por la Policía Nacional y Régimen Penitenciario.

Sin embargo, Del Castillo dijo que no existen las condiciones materiales para el traslado de Camacho. “La posición de la Policía Boliviana, de la dirección de régimen penitenciario sigue siendo la misma (del pasado mes cuando Camacho no logró viajar). Presentaron los memoriales correspondientes ante los administradores de justicia en el departamento de Santa Cruz”, afirmó.

Un segundo elemento es que Camacho guarda detención preventiva por otros procesos en Santa Cruz y en La Paz. “Este juez no ha solicitado un tipo de permiso a los otros administradores de justicia. (Además) hace un par de días se sorteó el caso Golpe de Estado I; ya tiene un tribunal de sentencia y así también va a iniciar su juicio correspondiente por este caso”.

Por tanto, al tener dos juicios en dos ciudades distintas que se separan por “casi 1.000 kilómetros lineales de una ciudad a la otra podemos determinar que no podemos trasladar todos los días al señor Luis Fernando Camacho de un centro penitenciario a otro”.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Larach, lanzó un duro mensaje contra el exgobernador y lo acusó de tener un discurso de odio y confrontación que no solo afectó a Creemos, su fuerza política, sino que también cubrió a la institucionalidad cruceña.

“Hoy, luego de un año de gestión, decidí romper el silencio ante tantos dimes y diretes. (…) Los títeres tienen un problema: angurria de poder. En su afán de controlar los diferentes estamentos regionales, adoptan un discurso de odio y de confrontación; ‘que, si no estás conmigo, sos traidor; que, si no estás conmigo, sos masista’. Este tipo de actitudes están profundamente reñidos con un principio que dicen defender: la democracia. Y yo me pregunto, ¿acaso dentro de la democracia no está el derecho a pensar diferente, no está la libertad de expresión, el diálogo y la concertación no son elementos de la democracia?”, dijo Larach.

