Bolivia aspira a un quinto puesto en los Juegos Bolivarianos de la Juventud

Este jueves se inaugurarán los I Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2024, un evento en el que Bolivia aspira a ocupar un quinto o cuarto lugar en el medallero general. Este evento multidisciplinario, que recibirá a más de mil deportistas provenientes de siete países, finalizará el 14 de abril.

El presidente del Comité Olímpico Boliviano (COB), Marco Arze, aseguró que el primer pilar para lograr resultados deportivos es el apoyo económico. Este permite que los atletas compitan en diversas partes del mundo, pagar un entrenador y contar con un equipo multidisciplinario. Sin embargo, a diferencia de los países que llegarán a Sucre, los deportistas bolivianos no cuentan con mucho de este apoyo, ya que el gran mérito es de los atletas y las federaciones.

Con este panorama, el titular olímpico aseguró que no quiere crear falsas expectativas, pero “si me piden un pronóstico, diría que iría primero Colombia, seguido por Venezuela, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Panamá. Pero todo esto es una aventura. Está claro que nos gustaría estar mucho más arriba, pero en el ámbito deportivo no existe el tema de la suerte, aquí tiene que ver con la inversión, la preparación adecuada, para que los resultados lleguen”.

Bolivia estará representada por 246 atletas, quienes competirán en los 24 deportes que se habilitaron para esta justa, como ser atletismo, bádminton, balonmano, baloncesto 3×3, béisbol 5, boxeo, ciclismo, esgrima, futsal, gimnasia, judo, kárate, levantamiento de pesas, lucha, natación, pelota vasca, ráquetbol, squash, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón y voleibol.

“Seguro tendremos algunos resultados que nos harán sentir orgullosos, como es el caso del ráquetbol, es posible que también en la natación, la pelota frontón, el atletismo entre otros deportes que, seguramente, se están preparando para conseguir buenos resultados”, dijo Arze.

El titular olímpico pidió a la población a apoyar a los atletas bolivianos sin importar los resultados.

“Es muy importante para el atleta que juegue en casa y que aunque no hagan podio reciban el aliento del público. Los deportistas tendrán la chance de entrenarse y avizorar a futuro la posibilidad de crecer y hacer lo que todos queremos: que Bolivia esté entre los primeros de Sudamérica”, sostuvo el titular del COB.

Arze también destacó que en los 91 años de vida institucional del Comité Olímpico Boliviano se desarrollaron cinco Juegos multidisciplinarios en el país y dos de ellos fueron durante su gestión.

“Este es el segundo juego en mi gobierno. Me siento muy orgulloso, también de mi equipo deportivo y el equipo de dirigentes”, dijo.

Para Bolivia estos Juegos marcarán el inicio de un proceso pensando en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032.

El titular explicó que deben pasar cuatro a ocho años para empezar a ver resultados, motivo por el que se pondrá especial atención en los deportistas que son parte del Equipo Bolivia en Sucre 2024.

“Esta camada va a tener una atención especial del Comité Olímpico, porque creemos que tenemos que invertir en ellos y no hay otro mecanismo que avizorar un proceso de entre cuatro a ocho años para preparar a un atleta a nivel internacional. Se debe asistir con todo lo que necesita al atleta, es decir, con un campo deportivo, un entrenador, un metodólogo, un equipo multidisciplinario, un equipo médico”, manifestó.

A nivel sudamericano, los Juegos Bolivarianos son el inicio del ciclo olímpico ya sea en la categoría juvenil o mayores, por lo tanto, los deportistas que serán parte de Sucre 2024 darán sus primeros pasos.

A estos deportistas, luego de Sucre 2024, les esperan los IV Juegos Suramericanos de la Juventud San Luis 2025, los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Ya después empezarán las mayores.

“Estos Juegos permitirán a los deportistas a motivarse. Desde acá vamos a empezar con un proyecto mucho más serio, con los pocos recursos que hay. Esperemos que la ley de apoyo al deportista, que hemos planteado, tenga respuesta y tener un sistema adecuado para el seguimiento a todos los atletas que van a estar acá. Esta será la base para pensar en un cambio en el futuro del deporte nacional”, sostuvo Arze.

Las medallas de Sucre son únicas

El diseño de las medallas de los I Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2024 conmemora el Bicentenario de Bolivia.

El Comité Organizador de los Juegos (Cobol) explicó que las principales características de las preseas son que en el frente se encuentra la marca de los I Juegos Bolivarianos de la Juventud 2024, conjuntamente con los bordes que están formados por los cerros Churuquella y Sica Sica, protectores de la ciudad de Sucre.

En el reverso se grabaron los arcos blancos de San Francisco, símbolo muy reconocido en la capital.

Cada medalla mide 70 milímetros de diámetro y cinco milímetros de espesor, con aleaciones de los mejores metales.

Se entregarán más de 200 preseas durante los Juegos en las 27 disciplinas de 24 deportes que se disputarán.

MÁS DETALLES

“Caminemos juntos hacia el triunfo”

La canción oficial de los Juegos titula “Caminemos juntos hacia el triunfo”, escrito por la cantautora boliviana Anita Calvimontes.

La melodía es una fusión de tinku-rock, con ritmos fuertes y melodías inspiradas en los pueblos libertados por Simón Bolívar.

“Habla de la juventud y la hermandad que sólo logra el deporte”, dijo la propia compositora.

“El coro evoca la fuerza de león que representa a Bukito, que es la mascota oficial de los I Juegos Bolivarianos de la Juventud”, añadió.

Panam Sports Channel trasmitirá el evento

Gracias a un acuerdo entre el presidente de la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo), Baltazar Medina, y el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, se decidió que el Canal del Deporte Panamericano, Panam Sports Channel, transmita en vivo y en directo está competencia.

“Nuestra parrilla programática está creciendo día a día. Nos estamos preparando para los primeros Juegos Bolivarianos de la Juventud con transmisión en vivo desde la ciudad de Sucre”, señaló el director de Broadcast de Panam Sports, Michael Müller.

1.610 deportistas de siete países

En total 1.610 deportistas competirán en los Juegos. Bolivia tiene la delegación más numerosa: 246 atletas. Le siguen Venezuela con 200, Chile con 185, Colombia con 164, Ecuador con 101, Panamá con 70 y Perú con 102.

En Sucre se habilitaron 19 recintos deportivos para la disputa de 24 deportes. De estos escenarios el Complejo de Raquetas Conrrado Moscoso es el que se construyó desde cero.