Bolivia suma 33 medallas en 5 días de competencia en los juegos Bolivarianos de la Juventud

Las delegaciones de las diferentes disciplinas del país se enfrentan a deportistas de alto nivel de competición como la de Colombia, que lidera la tabla del medallero con un total de 100 preseas.

Fuente: UC/MSyD

Sucre.- Entre emociones de alegría, tristeza y algarabía, el Equipo Bolivia que compite en los I Juegos Bolivarianos de la Juventud – Sucre 2024, suma hasta este lunes (8 de abril) 33 medallas para el país, cuatro de oro, ocho de plata y 21 de bronce, poniendo en alto el nombre del Estado Plurinacional en el escenario del deporte internacional.

Desde el primer día, luego de la inauguración del evento deportivo, el pasado 4 de abril, Bolivia inició su participación brillando con cuatro preseas de oro en las disciplinas de Natación (2), Pelota Vasca (1) y Taekwondo (1); ocho medallas de plata en Beisbol, Taekwondo, Esgrima, Natación, Voleibol Playa y Tenis; más 21 preseas de bronce en Taekwondo (8), Esgrima (3), Natación (5), Levantamiento de Pesas (1), Pelota Vasca (2), Baloncesto (1) y Bádminton (1).

“Todos los países tienen bastante nivel, este deporte exige mucha disciplina y perseverancia, pero Bolivia tiene el nivel para alcanzar el podio y obtener medallas y representar dignamente a nuestro país, dimos todo nuestro esfuerzo y estamos orgullosos, otros compañeros están adoloridos todavía por combates anteriores sin premio, ellos también son guerreros porque dieron todo su esfuerzo”, expresó Matías Samuel Rojas Ortiz, quién fue parte del equipo de la modalidad TK3 masculino de Taekwondo alzando la medalla de bronce.

Llegar al podio de los medalleros tiene un trabajo arduo de varios meses de entrenamiento individual y en equipo, donde también cuenta la trayectoria.

“Buscamos el podio, se hizo lo que se pudo y ahí está, sacamos una medalla de plata para Bolivia, entrenamos mucho tiempo, tuvimos un buen juego y creo que en este campeonato nos entendimos muy bien; estamos felices por darle una alegría a nuestro país”, manifestó Rafael Daza de la disciplina de Voley Playa, quién en una dupla boliviana con Pablo Choque, obtuvieron la presea de plata tras enfrentarse contra Chile en el Polideportivo de Garcilazo, donde el público abarrotó el escenario para alentar al Team Bolivia.

La mayor emoción llegó con la disciplina de Natación en la Piscina Olímpica de Sucre, donde los espectadores flamearon la tricolor en cada una de las competencias alentando sin medida al Equipo Bolivia.

“Yo me siento muy orgullosa, he ganado la medalla de oro para Bolivia y dejar el nombre de mi país en alto. Me he preparado para esta competencia desde diciembre del año pasado. Estamos entrenando duro todo el equipo (…). En esta competencia están países muy fuertes y entre los mejores está nuestro país”, sostuvo emocionada la beniana Naiara Roca, quién le dio la primera alegría al país con la presea dorada.

Naiara ganó dos medallas de oro en el estilo pecho de 100 metros y 200 metros, una de plata en relevo 4×100 metros combinado femenino,

una de bronce con estilo pecho 50 metros, y una segunda también de bronce en 4×100 m combinado mixto.

La histórica competencia internacional que se realiza por primera vez, en esta oportunidad en Sucre, la Capital de Bolivia, concentra delegaciones de Chile, Colombia, Venezuela, Perú, Panamá y Ecuador con más de 1.000 jóvenes deportistas. Bolivia compite con 246 representantes; además de 62 entrenadores, fisioterapeutas, kinesiólogos y médicos.

El Equipo Bolivia está conformado por 35 competidores en atletismo, 24 en natación, 15 en lucha, 12 en balonmano, 12 en levantamiento de pesas, 12 en taekwondo, 11 en ciclismo de ruta, 10 en futsal, 10 voleibol, ocho en básquet, ocho en béisbol, ocho en judo, ocho en kárate, ocho en pelota vasca, ocho en ráquetbol, ocho en squash, seis en boxeo, seis en esgrima, seis en gimnasia, cuatro en bádminton, cuatro en ciclismo BMX, cuatro tenis, cuatro tenis de mesa, cuatro tiro con arco, cuatro triatlón, cuatro vóley de playa y tres en ciclismo MTB.

Son 27 disciplinas: Atletismo, Pesas, Bádminton, Lucha, Balonmano, Natación, Baloncesto, Pelota Vasca, Béisbol 5, Raquetbol, Boxeo, Squash, Ciclismo BMX, Ciclismo MTB, Ciclismo Ruta, Taekwondo, Esgrima, Tenis, Futsal, Tenis de Mesa, Gimnasia Artística, Tiro con Arco, Judo, Triatlón, Karate, Voleibol de Piso y Voleibol de Arena, que disputan los siete países.