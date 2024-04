Bolivia vende más productos a Brasil y compra más de China

El país importó productos de 201 naciones y le vendió a otras 103.

Fuente: La Razón

Las cifras publicadas recientemente por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) confirman que durante la gestión 2023, Bolivia exportó más al vecino Brasil e importó más productos de la China.

El país importó productos de 201 países por un monto total de $us 11.495.578.886. Entre los que resaltan los hidrocarburos líquidos más conocidos como gasóleos, o gasoils, un compuesto fundamentalmente por parafinas y utilizado como combustible en la calefacción y en motores diésel.

El volumen de estas compras asciende a 1.499.611.395 kilogramos (Kg) por un valor total de $us 1.821.098.749, reportó el IBCE.

Después aparecen las gasolinas sin tetraetilo de plomo, para motores de vehículos automóviles, con un índice de antidetonante inferior a 87. El volumen llegó a 762.261.983 Kg por una cifra total de $us 1.021.961.903.

Luego emergen los demás vehículos automóviles para transporte de mercancías, unicamente con motor de embolo (pistón), de encendido por chispa, de peso total con carga máxima inferior o igual a 4.537 toneladas, cuyo volumen alcanzó los 21.302.262 kg por un valor de $us 193.757.097. Vienen los demás automóviles de turismo y otros motorizados diseñados principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar (“break” o “stati”); la cantidad corresponde a 12.393 Kg y $us 139.146.988.

Igualmente, están en la lista aviones y aeronaves de peso en vacío superior a 15.000 (493.790 Kg) y un importe de $us 103.522.364. Medicamentos para uso humano (3.977.568 Kg) y un valor de $us 100.365.369

Otros productos que resaltan en el informe son las barras de hierro o acero sin alear con muescas, cordones, surcos o relieves producidos en el laminado o sometidos a torsión después del laminado, con un volumen de 180.233.681 Kg por un monto total de $us 132.801.262.

También hay neumáticos (llantas) nuevos de caucho que se los utiliza en la industria automotriz para vehículos de turismo con radiales. La cantidad llegó a 29.691.282 Kg y el valor alcanzado fue de $us 77.292.373.

Están incluidas las preparaciones compuestas cuyo grado alcohólico volumétrico sea inferior o igual al 0,5%, para la elaboración de bebidas presentadas en envases acondicionados para la venta al por menor (3.813.211 Kg) y $us 73.840.167.

A China, Bolivia le compró 1.156.479.032 kg brutos de mercancía por una cifra global de $us 2.415.099.147 y una participación del 21% en el mercado.

El segundo país al que más se le compró durante el 2023 es Brasil (925.871.272 Kg), una cuantía de $us 1.910.834.174 y una participación promedio del 17%.

Completa el podio en el rubro de importaciones la república argentina (745.834.865 Kg), $us 1.079.848.826 y una participación que llegó al 9%; continúa el IBCE.

Por debajo figuran Chile (883.079.230 Kg y $us 1.014.926.300), Estados Unidos (311.031.855 Kg y $us 782.688.244), Perú (491.644.800 Kg y $us 736.704.944), Paraguay (236.023.400 Kg y $us 321.950.531), Japón (67.510.383 Kg y $us 273.604.769), México (54.995.328 Kg y $us 255.753.863) y Suiza (131.948.532 Kg y $us 225.635.255) entre las 10 naciones de las que más se importó en 2023.

EXPORTACIÓN El IBCE detalla que Bolivia vendió la pasada gestión, 12.767.880.413 kilogramos brutos en productos por $us 10.797.911.072 a 103 países.

Entre los bienes más vendidos sobresalen el oro en bruto (51.455.200 Kg y $us 2.482.434.384), gas natural (6.053.411.671 Kg y $us 2.046.894.004), zinc y sus concentrados (1.132.203.716 Kg y $us 1.326.273.325), torta y residuos sólidos de la extracción del aceite de soya (soja), incluso molidos o en «pellets» (2.102.504.734 Kg y $us 920.977.050) y minerales de plata y sus concentrados (21.306.193 Kg y $us 882.536.060).

A Brasil, el país le vendió productos valuados en un total de $us 1.565.748.479, el volumen de ventas ascendió a 4.908.333.345 kilogramos; lo que representa un 15% de participación.

India ocupa el segundo lugar en este rubro, al gigante asiático se exportó un volumen total de 22.504.503 Kg, la cifra alcanzada llegó a $us 1.316.713.704 y el 12% de participación en el comercio.

China, otro exponente del comercio exterior de Asia, también figura entre las tres naciones a las que más se le vendió llegando a un bruto de 655.883.458 Kg por $us 1.169.991.608 y la cifra de participación se situó en el 11%.

Los otros países que completan el listado de los 10 países a los que más se exportó el año pasado son Argentina (2.315.727.478 Kg y $us 954.234.594), Colombia (1.694.725.360 Kg y $us 953.895.132), Emiratos Árabes Unidos (613.805 Kg y $us 890.892.854), Japón (454.531.830 Kg y $us 671.249.896), Perú (1.078.112.442 Kg y $us 584.163.683), Corea del Sur (226.098.344 Kg y $us 403.620.936) y Hong Kong (15.033.025 Kg y $us 317.007.455).

En cuanto a la pérdida comercial, el viceministerio de Comercio Exterior explicó en un comunicado que de enero a octubre de 2023, Bolivia tuvo un déficit de cerca de $us 177 millones, valor que en promedio es cuatro veces menor a los registrados en el mismo periodo de años pasados.

Este déficit de 2023 se debe, en especial, al incremento en la adquisición de bienes de capital destinados a la industrialización y el desarrollo productivo en el país.

En la gestión 2023, las exportaciones bolivianas crecieron en un 20% más con respecto al promedio registrado en los últimos ocho años, según el reporte.

Solo entre enero y octubre del año pasado, el país exportó un total de $us 9.313 millones, cifra superior al promedio de los recientes ocho años con un registro de $us 7.000 millones en el mismo periodo. “Esto demuestra que estamos en un excelente desempeño y lo continuamos teniendo. Nuestro comercio exterior boliviano se enmarca en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021- 2025 encabezado por nuestro Presidente Luis Arce”, señala el documento. La balanza comercial de un país es un indicador crucial que refleja la diferencia entre el valor de las exportaciones e importacionnes., aclara el IBCE.

Después de un extraordinario 2022, en el que el país exportó por más de $us 13.600 millones, todo un récord histórico, el 2023 las ventas externas bajaron a casi $us 11.000 millones. Si bien la caída es llamativa, el promedio es similar a la de los años 2019 o 2021, destaca un análisis del Gobierno.

Bolivia vende ahora más manufactura y productos agrícolas

Según reportes del viceministerio de Comercio Exterior e Integración, Bolivia exportó en la gestión 2023 más productos de manufactura, agricultura, hidrocarburos y minerales. Más del 50% corresponde al sector manufacturero.

Los datos de Comercio Exterior certifican además que entre los años 2021 y 2023, destacó un cambio radical en la matriz exportadora del país, en comparación con la gestión 2014, año en que más del 50% de las exportaciones correspondían a los hidrocarburos pero en el 2023 más de la mitad estuvo dentro de los productos no tradicionales.

“El 52% de lo que exportamos, es decir 4.809 millones de dólares son en manufacturas, además tenemos exportaciones importantes en la agricultura con un 5%; hidrocarburos ahora representa el 19% (de las exportaciones) y los minerales el 24 %. Así que no solamente estamos por encima de los niveles de exportación del promedio de los últimos años, también hemos cambiado la estructura de lo que exportamos que ahora tiene un mayor valor agregado”, subraya el informe estatal».

Entretanto, los principales productos exportados en ese año fueron el oro en bruto que representó el 33,5% ($us 2.241 millones); gas natural ($us 1.730 millones) y otros minerales como el zinc ($us 1.120 millones), plata ($us 736 millones), entre otros.

Entre los productos no tradicionales más exportados destacan las oleaginosas como la soya y sus derivados, que durante 2023 alcanzaron $us 1.530 millones, cifra que en volumen representa más de 2,7 millones de toneladas.

