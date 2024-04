Cae el ‘terrorista médico’ de Texas, que envenenó a pacientes a través de bolsas intravenosas

Fuente: https://actualidad.rt.com

Un anestesiólogo de Texas (EE.UU.) fue declarado culpable de inyectar drogas peligrosas en bolsas intravenosas en un hospital de Dallas, ocasionado la muerte de una médica y problemas cardíacos en varios pacientes que estaban recibiendo cirugías de rutina de bajo riesgo.

El doctor Raynaldo Ortiz fue hallado culpable el pasado viernes de los diez cargos que pesaban en su contra por un jurado de 12 personas tras varias horas de deliberación. Al momento del veredicto, el hombre llevaba una máscara y no mostró ninguna emoción, recogen medios locales.

Ortiz, también apodado el ‘terrorista médico’, fue acusado de inyectar bloqueadores nerviosos y medicamentos broncodilatadores en las bolsas intravenosas cuando trabajaba en los hospitales de Baylor Scott y White Surgicare entre mayo y agosto de 2022.

En el transcurso de aquellos meses, al menos 11 personas experimentaron emergencias cardíacas y la anestesióloga Melanie Kaspar murió tras llevarse a casa una bolsa intravenosa contaminada para rehidratarse debido a una enfermedad. Una autopsia posterior reveló que fue envenenada fatalmente con bupivacaína, un agente anestésico del que, según el Departamento de Justicia, «rara vez se abusa» pero que se usa para aliviar el dolor durante la cirugía.

Si bien el motivo del accionar de Ortiz no está completamente claro, los fiscales creen que estaba enojado tras ser investigado por errores en sus propias cirugías. Sugirieron que también quería causar problemas a otros médicos para verse mejor en comparación.

GUILTY ON ALL COUNTS.

After eight days of trial, a federal jury convicted Dr. Raynaldo Ortiz, the anesthesiologist who surreptitiously injected drugs into patient IV bags at a local surgery center.

His actions resulted in one death and numerous cardiac emergencies. pic.twitter.com/Pd8VGjRjs9

— US Attorney N. Texas (@NDTXnews) April 12, 2024