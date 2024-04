Camacho: el Gobierno busca “estigmatizar de violento” al pueblo cruceño al tratar de impedir su traslado

Fuente: Unitel

El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho insistió que debe acatarse la legalidad y cumplir con una orden judicial que dispone su traslado a Santa Cruz para participar del inicio del juicio por el caso del decreto 373, fijado para este jueves 11 de abril. Acusó al Gobierno de buscar que esto no se lleve adelante y denunció que, en caso de que se vulnere esta disposición, se busca atentar contra el Estado de Derecho.

El Tribunal de Justicia de Santa Cruz, a través de un auto de apertura, dispuso que el gobernador sea trasladado desde la cárcel de Chonchocoro de La Paz, donde está detenido preventivamente, hasta la capital cruceña para que participe presencialmente de la audiencia por el proceso de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes que se le sigue.

Si el gobierno de Luis Arce confirma la arbitrariedad y el desacato de su ministro de Gobierno a la orden de un juez competente de trasladarme a Santa Cruz para una audiencia, NO solo está atentando contra mi seguridad jurídica como persona y como autoridad electa… pic.twitter.com/cizZHIdDL2 — Luis Fernando Camacho (@LuisFerCamachoV) April 10, 2024

“Si el gobierno de Luis Arce confirma la arbitrariedad y el desacato de su ministro de Gobierno a la orden de un juez competente de trasladarme a Santa Cruz para una audiencia, no solo está atentando contra mi seguridad jurídica como persona y como autoridad electa democráticamente, sino que también está enviando un mensaje a todos los bolivianos: ¡YA NO ESTAMOS EN UN ESTADO DE DERECHO!”, es lo expuesto en las redes sociales del gobernador.

Desde el Gobierno ven complicado que se cumpla esta disposición y consideraron que su llegada a Santa Cruz no sería posible debido a los antecedentes de convulsión social y la “toma” de aeropuertos que se registró en su momento cuando se procedió con la aprehensión de la autoridad cruceña, en diciembre de 2022.

Para Camacho, el Gobierno central pretende, “con argumentos infantiles”, buscar “estigmatizar de violento a un pueblo noble y trabajador como el cruceño”. Asimismo, consideró que “los riesgos de convulsión social no tienen nada que ver” con su traslado. “Si el pueblo se levanta, será por la crisis política y económica causada por su falta de capacidad para gestionar el país”.

“Por más que lo intenten, no me van a doblegar. Su tortura psicológica no les va a funcionar. Tomar la Gobernación de Santa Cruz de la forma en que lo hicieron no garantiza que los cruceños que votaron por la libertad y la democracia se sometan a su régimen”, señaló la autoridad departamental.

Para el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, la sesión virtual es una buena opción para que se lleve adelante el proceso y, en su criterio, no sería necesario que el gobernador asista de manera física para responder por este caso.

“A partir de la pandemia y con la pandemia se han empezado a realizar audiencias virtuales, por lo cual, esa podría ser una posibilidad también en la cual se lleva a esta”, dijo Ríos.

Por su lado, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, planteó que el juez se traslade hasta Chonchocoro.