Cancillería continúa con acciones de asistencia y protección consular para bolivianos en Israel y Palestina

Ya se realizaron las acciones necesarias que permitieron asistir la salida de 42 connacionales que lograron dejar la zona de peligro.

Fuente: Prensa Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia continúa con las labores de asistencia y protección consular para los bolivianos y las bolivianas que se encuentran en Israel y Palestina, tomando en cuenta los ataques continuos en la Franja de Gaza por parte del ejército israelí.

Desde octubre de 2023 la Cancillería boliviana junto a la Red de Direcciones Consulares del MERCOSUR, otros países y Boliviana de Aviación (BoA) realizó las acciones necesarias que permitieron asistir la salida de 42 connacionales que lograron dejar la zona de peligro a través de diversos medios de transporte.

A la fecha las representaciones Diplomáticas en Egipto y Países Bajos continúan dando atención a llamadas, mensajes, correos y otros medios a connacionales que reportaron su presencia en la zona, a quienes se les ha pedido compartir sus documentos, a fin de gestionar su salida.

En el caso de la Franja de Gaza, la Embajada de Bolivia en Egipto identificó en un principio a 22 personas que requerían asistencia, para lo cual se iniciaron los procedimientos con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto en coordinación con Israel, para que permita la salida a través del paso de Rafah. A la fecha se encuentran 11 connacionales en Gaza.

También se han realizado las comunicaciones oficiales al Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Embajada del Estado de Palestina, a la Embajada de Israel en Egipto, y al Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel advirtiendo sobre la presencia de bolivianos en Gaza, a fin de que se considere una salida por un corredor humanitario en la frontera de Gaza con Egipto.

Es importante puntualizar que el procedimiento regulado por las autoridades competentes establece que se deben remitir listas de todos los nacionales, dependientes y de doble nacionalidad al Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto, que a través de un Comité Nacional analiza todas las salidas desde Gaza. En nuestro caso, la Embajada de Bolivia en Egipto ha estado en contacto con las autoridades egipcias desde octubre de 2023, realizando seguimiento a las solicitudes presentadas.

Una vez que las autoridades competentes de la región aprueben la salida de nuestros connacionales, deben ser evacuados a Egipto. Para tal efecto, se ha enviado un informe socioeconómico, solicitando presupuesto para la repatriación, que ya ha sido aprobado, además de una remesa adicional recibida en la Embajada de Bolivia en Egipto.

La más reciente gestión realizada por Cancillería de Bolivia fue una videoconferencia con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto, a fin de reiterar la necesidad de tener una respuesta a las solicitudes para la salida de los connacionales que se encuentran en Gaza.

Cabe mencionar que Bolivia no es el único país que no ha recibido la autorización de salida de sus connacionales y varios países esperan lo mismo. Recientemente Egipto reportó que cuenta con 15.000 personas que buscan salir de Gaza, dado que lamentablemente Israel no brinda la cooperación necesaria.