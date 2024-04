Claudio Biaggio sobre el tiempo perdido en el Tahuichi: “Es el folklore del fútbol”

Pese a que el ‘Pampa’ luego intentó justificar su posición, no pudo. Hubo un momento incluso que se enredó cuando le cuestionaron que la pérdida de tiempo le hizo mal a la competencia y al espectáculo. « Yo estoy con ustedes y entiendo que estén molestos , pero nosotros queríamos ganar; éramos primeros en el grupo y podíamos haber quedado afuera», sostuvo rodeado por los micrófonos.

El técnico, durante el partido, tuvo algunos cruces con Juan Carlos Arce, sobre todo cuando el ‘Conejo’ le reclamó airadamente al árbitro Gery Vargas por las simulaciones de falta de sus rivales. En ese instante, el ‘Pampa’ se metió en la discusión y se vio cómo intercambiaron insultos. «El fútbol es así, uno sabe que lo importante era la clasificación, a veces hay situaciones que uno no puede manejar, los nervios y un montón de otras cosas», dijo.

«Usted habla de folklore, pero en algún momento Moisés Villarroel (volante de Guabirá y la selección) dijo que se corta mucho el juego y que en la competencia internacional eso pasa factura…» le comentó el periodista. Biaggio luego respondió: « La realidad es que yo quiero clasificarme , a veces los golpes y las cosas no las hago yo, pasan en el partido. No les digo tirate (al piso); nos pasó también cuando los equipos van a Potosí», añadió.

En cierto momento del juego, una botella le rosó la cara al técnico que le reclamó al juez y luego quedó sentado en el gramado. «La regla del fútbol está mal, el fútbol es jugar, intentar como decís, pero a veces uno tiene que hacer cosas para pasar de fase. No es fácil para Nacional venir a Santa Cruz y hacer el partido que hizo ante un rival difícil como Blooming. Vos tenés que clasificar, eso era el objetivo».

«Ustedes me entienden, por ahí están enojados, calientes porque no se clasificó (Blooming), nosotros venimos punteros (de la serie) desde la primera fecha y podíamos haber quedado afuera. Pido perdón por ahí ustedes entendieron si se tiraron, pido disculpas nuevamente, pero nuestro fútbol no es tan vistosos», cerró el argentino que más allá de todo, se fue contento con la clasificación de su equipo.