Con o sin el aval del TSE, fundador del MAS confirma congreso de El Alto y advierte el fin de Evo

Esta jornada, el Pacto de Unidad “arcista” se pronunció y se atribuyeron nuevamente la legalidad del congreso, pese a que todavía la Sala Plena del TSE no se pronunció.

Foto: ANF

Uno de los fundadores del partido Movimiento Al Socialismo (MAS) Román Loayza auguró la continuidad del congreso convocado por el Pacto de Unidad “arcista” para el 3, 4 y 5 de mayo en la ciudad de El Alto, con o sin el aval del Tribunal Supremo Electoral (TSE); dijo que en ese encuentro se determinará el fin del liderazgo de Evo Morales.

“Ahora ya no vamos a aceptar a Evo Morales, tiene que renunciar. Este congreso que viene (en El Alto) va a terminar con Evo, pase lo que pase. De repente la Corte (electoral) no va a reconocer ni el TCP, (pero) eso no nos importa a nosotros. Nosotros, las organizaciones sociales, vamos a hacer respetar ese congreso (de El Alto)”, adelantó Loayza a la ANF.

Las declaraciones del fundador del MAS se dan en medio de las pugnas por la legalidad de los dos congresos convocados por las dos facciones del partido, uno en Cochabamba y otro en El Alto. Ambos sostienen que tienen la legitimidad y legalidad y exigen al TSE enviar veedores.

Sin embargo, la Secretaría del Cámara del TSE rechazó la convocatoria arcista y luego también devolvió el trámite a la facción evista. Ambos registraron observaciones en el cumplimiento de algunos requisitos. La facción evista aseguró que subsanarán el trámite para que continúe con su curso.

Loayza adelantó que las organizaciones sociales afines al gobierno de Luis Arce llevarán adelante el congreso del MAS en la ciudad de El Alto y harán respetar sus determinaciones ante el TSE; y si fuese necesario, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

De acuerdo a Loayza, el expresidente Morales tiene que reflexionar y acudir a la invitación en El Alto para dar paso a las nuevas generaciones en la política, debido a que el país necesita servidores públicos, ya no comandantes, como fue Morales desde que inició la dirigencia.

“Evo está perturbado, sigue queriendo ser presidente después de 14 años de gobierno; además, no necesitamos comandantes en Bolivia (…). Si quieren ser Cuba, Venezuela, que se vayan allí, pues, aquí necesitamos servidores y no comandantes”, añadió Loayza.

El congreso del MAS en la ciudad de El Alto está programado del 3 al 5 de mayo; mientras que el congreso convocado por Morales es para el 10 de junio, aparentemente fuera del plazo estipulado por el Órgano Electoral.

/DPC/FPF//